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Байден планує скасувати низку указів Трампа відразу після інавгурації

Неділя, 8 листопада 2020, 09:22

Джо Байден, що переміг на виборах президента США, планує видати виконавчі укази, що скаскють кілька розпоряджень Дональда Трампа, щойно вступить на посаду 20 січня.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на The Washington Post

Деталі: Байден планує повернути США в Паризьку хартію по клімату, а також скасувати вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Крім того, за даними джерел The Washington Post, кандидат від демократів хоче негайно скасувати заборону на імміграцію, яка була націлена країни з мусульманською більшістю, і відновити програму, яка дозволить людям, незаконно привезеним у Штати в дитинстві, залишатися в країні.

Крім того, вже в понеділок Байден планує оголосити про склад своєї групи по боротьбі з коронавіром.

Пряма мова: "У понеділок я представлю групу провідних вчених і експертів, які будуть радниками по перехідному періоду, щоб допомогти підготувати проєкт програми дій на основі плану Байдена і Харріс по COVID-19. Він набере чинності 20 січня 2021 року".

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Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав більше 270 голоси виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Демократ Джо Байден закликав американців залишити позаду жорстку риторику та об'єднатися як нація.

Теми: БайденСШАТрамп


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