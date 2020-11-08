Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден планує скасувати низку указів Трампа відразу після інавгурації

Неділя, 8 листопада 2020, 08:22
Байден планує скасувати низку указів Трампа відразу після інавгурації

Джо Байден, що переміг на виборах президента США, планує видати виконавчі укази, що скаскють кілька розпоряджень Дональда Трампа, щойно вступить на посаду 20 січня.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на The Washington Post

Деталі: Байден планує повернути США в Паризьку хартію по клімату, а також скасувати вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Крім того, за даними джерел The Washington Post, кандидат від демократів хоче негайно скасувати заборону на імміграцію, яка була націлена країни з мусульманською більшістю, і відновити програму, яка дозволить людям, незаконно привезеним у Штати в дитинстві, залишатися в країні.

Крім того, вже в понеділок Байден планує оголосити про склад своєї групи по боротьбі з коронавіром.

Пряма мова: "У понеділок я представлю групу провідних вчених і експертів, які будуть радниками по перехідному періоду, щоб допомогти підготувати проєкт програми дій на основі плану Байдена і Харріс по COVID-19. Він набере чинності 20 січня 2021 року".

Читайте також: Президент Джо Байден: що змінюють для України результати виборів у США

Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав більше 270 голоси виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Демократ Джо Байден закликав американців залишити позаду жорстку риторику та об'єднатися як нація.

Теми: БайденСШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Байден
В адміністрація Байдена обговорюють можливість надання Україні ракет ATACMS – ЗМІ
Байден пропустить спільну вечерю лідерів на саміті НАТО – ЗМІ
Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським у Вільнюсі
Останні новини
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
Усі новини...
Реклама: