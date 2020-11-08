Байден планує скасувати низку указів Трампа відразу після інавгурації

Джо Байден, що переміг на виборах президента США, планує видати виконавчі укази, що скаскють кілька розпоряджень Дональда Трампа, щойно вступить на посаду 20 січня.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на The Washington Post

Деталі: Байден планує повернути США в Паризьку хартію по клімату, а також скасувати вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Крім того, за даними джерел The Washington Post, кандидат від демократів хоче негайно скасувати заборону на імміграцію, яка була націлена країни з мусульманською більшістю, і відновити програму, яка дозволить людям, незаконно привезеним у Штати в дитинстві, залишатися в країні.

Крім того, вже в понеділок Байден планує оголосити про склад своєї групи по боротьбі з коронавіром.

Пряма мова: "У понеділок я представлю групу провідних вчених і експертів, які будуть радниками по перехідному періоду, щоб допомогти підготувати проєкт програми дій на основі плану Байдена і Харріс по COVID-19. Він набере чинності 20 січня 2021 року".

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