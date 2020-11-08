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Бої тривають: Вірменія спростувала заяву Алієва про взяття Шуши

Неділя, 8 листопада 2020, 15:32

Офіційний представник міністерства оборони Вірменії Арцруні Ованнісян спростував заяву президента Азербайджану Ільхама Алієва про перехід міста Шуша в Нагірному Карабасі під контроль азербайджанської армії.

Джерело: Ованнісян у Twitter

Пряма мова: "Бої у Шуши тривають, чекайте і вірте нашій армії".

Деталі: При цьому прессекретарка міністра оборони Вірменії Шушан Степанян розповіла, що запеклі бої в ніч на неділю розгорнулися в районі Шуши та у південно-східному секторі Нагірного Карабаху. За її словами, було знищено 4 танка, 20 бронетранспортерів, 11 автомобілів і 2 БПЛА Азербайджану.

Азербайджанські ЗМІ вдень ​​8 листопада опублікували відео боїв за місто Шуша.

Нагадаємо: Ільхам Алієв 8 листопада під час звернення до нації заявив про те, що збройні сили країни взяли під контроль стратегічно важливе місто Шуша в Нагірному Карабасі.

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахвійнаВірменія


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