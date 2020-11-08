"Шуша - наш! Карабах - наш!" Алієв заявив про взяття важливого міста

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Карабах: Азербайджан оголосив про взяття міста Шуша

Неділя, 8 листопада 2020, 11:19

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 8 листопада під час звернення до нації заявив про те, що збройні сили країни взяли під контроль місто Шуша в Нагірному Карабасі.

Джерело: азербайджанське інформагентство Report

Деталі: Шуша є одним з ключових міст Нагірного Карабаху, воно розташоване за 11 кілометрів від "столиці" самопроголошеної республіки – Степанакерта.

З боку Вірменії коментарів про це поки немає.

Повний список населених пунктів Нагірного Карабаху, контроль над якими вже встановив Азербайджан, опублікований на сайті військового відомства країни.

Пряма мова Алієва: "Дата 8 листопада назавжди увійде в історію нашої країни. Збройні сили взяли під контроль Шушу".

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Нагадаємо: що 4 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв про взяття під контроль семи населених пунктів в Нагірному Карабасі.

Теми: Нагірний КарабахАзербайджанвійнаВірменія


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