"Шуша - наш! Карабах - наш!" Алієв заявив про взяття важливого міста

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 8 листопада під час звернення до нації заявив про те, що збройні сили країни взяли під контроль місто Шуша в Нагірному Карабасі.

Джерело: азербайджанське інформагентство Report

Деталі: Шуша є одним з ключових міст Нагірного Карабаху, воно розташоване за 11 кілометрів від "столиці" самопроголошеної республіки – Степанакерта.

З боку Вірменії коментарів про це поки немає.

Повний список населених пунктів Нагірного Карабаху, контроль над якими вже встановив Азербайджан, опублікований на сайті військового відомства країни.

Пряма мова Алієва: "Дата 8 листопада назавжди увійде в історію нашої країни. Збройні сили взяли під контроль Шушу".

Читайте також: Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на питання про нову війну на Кавказі

Нагадаємо: що 4 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв про взяття під контроль семи населених пунктів в Нагірному Карабасі.