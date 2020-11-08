"Шуша - наш! Карабах - наш!" Алієв заявив про взяття важливого міста

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 8 листопада під час звернення до нації заявив про те, що збройні сили країни взяли під контроль місто Шуша в Нагірному Карабасі.

Джерело: азербайджанське інформагентство Report

Деталі: Шуша – стратегічно важливе місто, воно по суті є передмістям Степанакерта. Журналіст Андрій Цаплієнко пояснює, що через Шушу проходить ключова дорога Степанакерт-Шуша-Лачин, єдина на сьогодні транспортна артерія, через яку вірменська армія та військова техніка потрапляли на територію Нагірного Карабаху.

За словами Цаплієнка, з узяттям Шуші повний контроль Азербайджана над Нагірним Карабахом - справа кількох тижнів.

Повний список населених пунктів Нагірного Карабаху, контроль над якими вже встановив Азербайджан, опублікований на сайті військового відомства країни.

Пряма мова Алієва: "Переможна азербайджанська армія звільнила місто Шушу від окупації. Шуша - наш! Карабах - наш! У зв'язку з цим, я від щирого серця вітаю весь азербайджанський народ! Від щирого серця вітаю всіх шушинців!"

При цьому офіційний Єреван заперечив перехід Шуши під контроль Азербайжана. Представник міністерства оборони Вірменії заявив, що бої за місто ще тривають.

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Нагадаємо: що 4 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв про взяття під контроль семи населених пунктів в Нагірному Карабасі.