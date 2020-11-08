Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Міністр: Штраф 17 тисяч за відсутність маски був несправедливий

Неділя, 8 листопада 2020, 17:13
Радіо Свобода

Міністр юстиції Денис Малюська вважає несправедливим штраф у 17 тисяч гривень за відсутність маски, який досі діє до набуття чинності новим законом про штрафи за відсутність масок у громадських місцях.

Джерело: Малюська в Facebook

Дослівно: "За порушення будь-яких правил карантину зараз існує єдиний штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. Застосовувати такий величезний штраф за не носіння маски у громадських приміщеннях було несправедливим, тому що мало у кого є достатньо грошей, щоб заплатити такий штраф. Крім того, процедура застосування штрафу була тривалою, потрібно було рішення суду.

Ситуація кардинально зміниться після того, як набере чинності закон, який Верховна Рада прийняла у п'ятницю. Цим законом запроваджується новий окремий штраф за не носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті. Такий штраф становитиме від 170 до 255 гривень".

Деталі: Малюська нагадав, що застосування такого штрафу буде швидким, оскільки штраф накладатиме поліцейський або представник Держпродспоживслужби одразу на місці, коли помітить громадянина, який не має маски у приміщенні або у громадському транспорті.

Міністр додав, що такі штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх або до тих, хто не носить маску на вулиці.

Що передувало: 6 листопада Верховна Рада запровадила штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок.

Згідно з документом, штраф за неносіння масок буде від 170 до 255 гривень. Як пояснював раніше очільник МОЗ Максим Степанов, протокол складатимуть одразу на місці.

Цей закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Українська правда
Теми: Малюськаштрафикарантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Міністр: Штраф 17 тисяч за відсутність маски був несправедливий

відеоБої тривають: Вірменія спростувала заяву Алієва про взяття Шуши

відео, фотоУ Мінську знову акція протесту, силовики стріляють і масово затримують людей

мапа"Шуша - наш! Карабах - наш!" Алієв заявив про взяття важливого міста

Трамп продовжує заявляти про перемогу на виборах, оскаржив результат в Арізоні

Загибель десантника на Донбасі: у ТКГ кажуть про ймовірне самогубство

Усі новини...
Малюська
Міністр заявив про фальсифікації даних щодо народжень і смертей в ОРДЛО
Глава Мін'юсту похвалився ремонтами в СІЗО за кошти арештантів
Мін’юст підготував законопроєкт, щоб заблокувати стягнення з ПриватБанку 10 млрд
Останні новини
17:22
Опозиція Грузії висунула владі три вимоги і чекає до вечора
17:13
Міністр: Штраф 17 тисяч за відсутність маски був несправедливий
16:49
У Чехії найменше випадків коронавірусу за тиждень, суворі обмеження тривають
16:41
МАУ скасувала рейси зі Львова та Харкова в Тель-Авів
16:18
У Києві 943 нових випадки коронавірусу і 15 смертей
15:58
Масове тестування у Словаччині: за день перевірили 1,3 млн осіб, хворих - 0,63%
15:43
Укрзалізниця відкриває продаж квитків з Ужгорода та низки станцій
15:32
відеоБої тривають: Вірменія спростувала заяву Алієва про взяття Шуши
15:02
У Лейпцигу – сутички між поліцією і противниками коронавірусних обмежень
14:44
Ексміністр економіки Милованов заявив, що стратегія 2030 не спрацює
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!