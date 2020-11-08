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Міністр: Штраф 17 тисяч за відсутність маски був несправедливий

Неділя, 8 листопада 2020, 16:13
Міністр: Штраф 17 тисяч за відсутність маски був несправедливий
Радіо Свобода

Міністр юстиції Денис Малюська вважає несправедливим штраф у 17 тисяч гривень за відсутність маски, який досі діє до набуття чинності новим законом про штрафи за відсутність масок у громадських місцях.

Джерело: Малюська в Facebook

Дослівно: "За порушення будь-яких правил карантину зараз існує єдиний штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. Застосовувати такий величезний штраф за не носіння маски у громадських приміщеннях було несправедливим, тому що мало у кого є достатньо грошей, щоб заплатити такий штраф. Крім того, процедура застосування штрафу була тривалою, потрібно було рішення суду.

Ситуація кардинально зміниться після того, як набере чинності закон, який Верховна Рада прийняла у п'ятницю. Цим законом запроваджується новий окремий штраф за не носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті. Такий штраф становитиме від 170 до 255 гривень".

Деталі: Малюська нагадав, що застосування такого штрафу буде швидким, оскільки штраф накладатиме поліцейський або представник Держпродспоживслужби одразу на місці, коли помітить громадянина, який не має маски у приміщенні або у громадському транспорті.

Міністр додав, що такі штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх або до тих, хто не носить маску на вулиці.

Що передувало: 6 листопада Верховна Рада запровадила штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок.

Згідно з документом, штраф за неносіння масок буде від 170 до 255 гривень. Як пояснював раніше очільник МОЗ Максим Степанов, протокол складатимуть одразу на місці.

Цей закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Українська правда

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Теми: Малюськаштрафикарантинкоронавірус
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