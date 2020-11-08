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Росія вже економічно не справляється з Донбасом – Резніков

Неділя, 8 листопада 2020, 18:47
Росія вже економічно не справляється з Донбасом – Резніков
Радіо Свобода

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков переконаний, що продовження війни проти України економічно невигідне для Росії.

Джерело: Резніков в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Я неодноразово це говорив, що для Російської Федерації продовження ведення цієї гібридної війни проти України є невигідним, є непрагматичним. І от у цьому головна "сіль". І я вважаю, що заради того, щоб знайти прагматичний вихід, вони будуть готові на завершення цієї гібридної війни".

"Для них той маневр, який вони зробили в 2014 році, вже несе шкоду, а не несе користь. Їм треба ж утримувати приблизно 3-3,5 мільйони людей на окупованому Донбасі, забезпечувати їм пенсії, бюджетні виплати, ставити питання про підтримання порядку.

І економічно вони вже не справляються на сьогодні, вони не забезпечують робочі місця. Навіть у клініках вони не можуть забезпечити нормальний рівень медичного обслуговування людей під час пандемії".

Деталі: На думку Резнікова, прагматична невиправданість продовження агресії може стати важелем впливу на Кремль, в тому числі в переговорах по звільненню утримуваних.

Теми: РосіяДонбасМінТОТ
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