Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Росія вже економічно не справляється з Донбасом – Резніков

Неділя, 8 листопада 2020, 19:47
Радіо Свобода

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков переконаний, що продовження війни проти України економічно невигідне для Росії.

Джерело: Резніков в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Я неодноразово це говорив, що для Російської Федерації продовження ведення цієї гібридної війни проти України є невигідним, є непрагматичним. І от у цьому головна "сіль". І я вважаю, що заради того, щоб знайти прагматичний вихід, вони будуть готові на завершення цієї гібридної війни".

"Для них той маневр, який вони зробили в 2014 році, вже несе шкоду, а не несе користь. Їм треба ж утримувати приблизно 3-3,5 мільйони людей на окупованому Донбасі, забезпечувати їм пенсії, бюджетні виплати, ставити питання про підтримання порядку.

І економічно вони вже не справляються на сьогодні, вони не забезпечують робочі місця. Навіть у клініках вони не можуть забезпечити нормальний рівень медичного обслуговування людей під час пандемії".

Деталі: На думку Резнікова, прагматична невиправданість продовження агресії може стати важелем впливу на Кремль, в тому числі в переговорах по звільненню утримуваних.

Теми: РосіяДонбасМінТОТ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Голос" заявляє про фальсифікацію протоколів виборів до Київської облради

У Білорусі затримали понад 700 осіб

Міністр: Штраф 17 тисяч за відсутність маски був несправедливий

відеоБої тривають: Вірменія спростувала заяву Алієва про взяття Шуши

відео, фотоУ Мінську знову акція протесту, силовики стріляють і масово затримують людей

мапа"Шуша - наш! Карабах - наш!" Алієв заявив про взяття важливого міста

Усі новини...
Росія
ОРДЛО: Зеленський закликав готуватися до відновлення контролю над кордоном з РФ
Війська Росії застосовують гранатомети та стрілецьку зброю, але перемир'я триває — ООС
В ЄС назвали умову використання Угорщиною несертифікованої вакцини з Росії
Останні новини
20:54
Грузія: проти демонстрантів застосували водомети
20:21
"Голос" заявляє про фальсифікацію протоколів виборів до Київської облради
19:47
Росія вже економічно не справляється з Донбасом – Резніков
19:15
Стрілянина в Ліоні виявилася помстою: священник мав роман із росіянкою
19:03
Прем'єр-ліга: "Шахтар" забив три "сухих" голи "Динамо"
18:58
Шмигаль: $100 млн для Донбасу створять можливості для малого й середнього бізнесу
18:47
У Білорусі затримали понад 700 осіб
18:15
На Донбасі у неділю зберігається повна тиша
18:07
У Литві за день до карантину антирекорд нових випадків коронавірусу
17:56
картаВ Україні щодня ставатиме все холодніше, аж до морозів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!