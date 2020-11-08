Кравчук РосЗМІ: Черговість пунктів мінських угод потрібно змінювати

Глава делегації України в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що пункти мінських угод у тій черговості, в якій вони існують з 2015 року, не можуть бути виконані Україною, і необхідний перегляд їх послідовності.

Джерело: Кравчук в інтерв'ю російському інформагентству ТАСС

Пряма мова: "Якщо ми зайдемо в таку послідовність, яка передбачена мінських угодами, то цього фактично не можна зробити. Я думаю, що пані [канцлер ФРН] Ангела Меркель і всі, хто брав участь у [паризькому] саміті 2019 року, тоді допускали можливість деяких уточнень того, що зараз відбувається на Донбасі".

Деталі: За словами Кравчука, контроль України над ділянкою кордону з Росією на Донбасі потрібно встановити до того, як Україна перейде до виконання політичної частини угод.

Він пояснив, що за шість років багато що змінилося на території ОРДЛО, і ті домовленості, які були досягнуті в 2015 році, застаріли, що, за його словами, визнають і інші учасники переговорів.

Пряма мова: "У нашому плані [запропонований Києвом "План спільних кроків" щодо врегулювання на Донбасі] я показав зміни цих умов і те, що нам треба змінити черговість дій. Але ми ж не змінюємо основний принцип, який полягає в досягненні миру".

Деталі: За словами Кравчука, Україна передала свій варіант плану врегулювання конфлікту на Донбасі ОБСЄ і чекає від організації узгодженого з іншими учасниками переговорів ТКГ єдиного документа для його обговорення на наступному засіданні в форматі відеоконференції 10 листопада.

Після отримання українського варіанту, за його словами, ОБСЄ розробить "єдиний документ з урахуванням позицій всіх сторін".

Пряма мова: "Цей документ буде не український, не російський, чи не авторства ОРДЛО. А це буде документ тристоронньої контактної групи, яка за пропозицією пані Грау [спецпредставник глави ОБСЄ в Україні та в контактній групі Хайді Грау] підготувала доручення пану П'єру Морелю – це посол з політичних питань в системі мінських угод, щоб він об'єднав пропозиції всіх і підготував один документ, який ми будемо обговорювати".

"Є завдання підготувати всебічно продуманий, з урахуванням інтересів усіх сторін, і насамперед ОРДЛО, документ, який відкриє дорогу до миру і відродження життя на цих територіях".

"Якщо пан Морель разом із політичною підгрупою, куди також входять представники РФ, ОРДЛО, ОБСЄ, якщо всі домовляться, то ми проголосуємо".

Деталі: У разі досягнення домовленості, за словами Кравчука, така дорожня карта може бути підписана всіма учасниками контактної групи.

"План спільних кроків", як повідомив Кравчук, є продуктом роботи ряду державних органів України, його варто розглядати як консолідовану офіційну українську позицію на переговорах.

Пряма мова: "В процесі підготовки брала участь наша делегація у Тристоронньої контактній групі, Міністерство закордонних справ. Дуже велику роботу провела Рада нацбезпеки і оборони України, особисто пан Олексій Резніков як віце-прем'єр і перший заступник голови делегації. [План] розглядався і обговорювався також із деякими депутатами".

Деталі: З цим документом, за словами керівника делегації, особисто ознайомився і президент України Володимир Зеленський, який "дуже уважно вивчив його" в присутності Кравчука, голови Офісу президента Андрія Єрмака і представників Радбезу.

Що передувало: Українська сторона підготувала для ТКГ "План спільних кроків" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.