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Тижнева динаміка COVID: в Україні приріст хворих на 13,5 тисяч більший

Понеділок, 9 листопада 2020, 09:17
Українська правда

Минулого тижня в Україні виявили на 13,5 тисяч більше хворих на COVID-19, ніж позаминулого тижня, кількість госпіталізацій за тиждень зросла на 2 тисячі. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 9 листопада   

Пряма мова: "За минулий тиждень було виявлено і лабораторно підтверджено діагноз COVID-19 у 66 824 осіб. Це майже на 13,5 тисяч нових випадків більше, ніж було позаминулого тижня.

Нами було зроблено методом ПЛР 301 575 тестувань за минулий тиждень проти 293 494 тестування більше. Ми збільшили більше ніж на 8 тисяч тестувань за тиждень…

За минулий тиждень було госпіталізовано 9 234 особи, це на 2 тисячі більше пацієнтів, які перебувають у лікарнях, у порівнянні з позаминулим тиждень.

Сьогодні більше ніж 28 тисяч перебувають у лікарнях, це люди із підтвердженим діагнозом або показаннями до госпіталізації". 

Деталі: Голова МОЗ повідомив, що у зв'язку з такою ситуацією уряду пропонуватимуть посилити карантин, запровадивши "карантин вихідного дня". 

За словами Степанова, довго чекають на результати тестувань ще у Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській областях, а в решті областей ситуація нормалізувалася. 

Міністр нагадав, що вже залучили приватні лабораторії та ще будуть використовувати нові методи тестування. 



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