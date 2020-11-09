Локдаун вихідного дня: кафе - лише "з собою", розваги - під забороною

Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати Кабінету міністрів запровадити жорсткий карантин на вихідні, щоб у суботу й неділю працювали лише продуктові магазини, аптеки й ветеринарні аптеки, транспорт та автозаправки, аби "розірвати ланцюг" передачі COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 9 листопада

Пряма мова: "Розуміючи, що повний локдаун буде важко малому та середньому бізнесу перенести, ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня. Наша пропозиція: щоб з 00 годин суботи до 00 годин понеділка у нашій країні працювали виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправочні станції, ветеринарні аптеки.

Усе решта, що стосується ресторанів, кафе, інших закладів громадського харчування - щоб вони працювали виключено "на винос". Що стосується решти магазинів, торгово-розважальних центрів - ми рекомендуємо, щоб вони у суботу й неділю були зачинені. Це стосується і решти розважальних закладів, розважальних подій, щоб вони у суботу й неділю не відбувалися".

Деталі: МОЗ сподівається, що це зменшить кількість контактів між людьми до мінімуму, що контакти звузяться до родинного кола, а це, в свою чергу, даcть "збити хвилю" поширення коронавірусної хвороби.

Голова МОЗ сподівається уникнути таким чином повного "локдауну", на який пішли повторно деякі європейські країни.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що посилити карантинні обмеження можуть уже з цього тижня, але рішення Кабінет міністрів ще не ухвалив.

5 листопада заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Україні Віктор Ляшко говорив, що МОЗ пропонуватиме зробити жорсткішими карантинні обмеження так: повністю заборонити масові заходи, закрити спорт-комплекси й басейни, у ТРЦ дозволити працювати виключно магазинам, закривати порушників карантину.