У районі ООС поновлять роботу всі КПВВ – з карантинними заходами

Починаючи з 8-ї ранку 10 листопада, відповідно до рішення Командувача об’єднаних сил, у всіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил поновиться пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 8:00 до 18:00: на території Донецької області – через КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське", а на Луганщині – через КПВВ "Станиця Луганська" та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте".

Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян.

Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України №392 від 20.05.2020.

Цьому передувало: Через карантин КПВВ "Станиця Луганська" закривали на проїзд з 15 жовтня до 1 листопада, проте 24 жовтня там пропустили 199 людей із реєстрацією в ОРДЛО, які не встигли виїхати до закриття пункту й чекали на це понад тиждень.

"Станиця Луганська" до останнього закриття була єдиним КПВВ, що працював у повноцінному режимі. Інші блокпости були закриті проросійськими бойовиками.

Україна закривала пункти пропуску і на початку епідемії COVID-19, із квітня до липня.