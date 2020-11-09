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У районі ООС поновлять роботу всі КПВВ – з карантинними заходами

Понеділок, 9 листопада 2020, 09:45
У районі ООС поновлять роботу всі КПВВ – з карантинними заходами

Починаючи з 8-ї ранку 10 листопада, відповідно до рішення Командувача об’єднаних сил, у всіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил поновиться пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 8:00 до 18:00: на території Донецької області – через КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське", а на Луганщині – через КПВВ "Станиця Луганська" та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте".

Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. 

Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України №392 від 20.05.2020.

Передісторія:

  • Через карантин КПВВ "Станиця Луганська" закривали на проїзд з 15 жовтня до 1 листопада, проте 24 жовтня там пропустили 199 людей із реєстрацією в ОРДЛО, які не встигли виїхати до закриття пункту й чекали на це понад тиждень. 
  • "Станиця Луганська" до останнього закриття була єдиним КПВВ, що працював у повноцінному режимі. Інші блокпости були закриті проросійськими бойовиками.
  • Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомляв, що відкриття нових пунктів перетину лінії розмежування на Донбасі у Золотому та Щасті заплановане на 10 листопада.
  • 6 листопада президент Володимир Зеленський разом із представниками дипломатичних місій оглянув новий контрольний пункт в’їзду-виїзду "Щастя".
  • Україна закривала пункти пропуску і на початку епідемії COVID-19, із квітня до липня.

Теми: ДонбасООСкарантинПрикордонна служба
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