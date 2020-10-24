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КПВВ в Золотому та Щасті відкриють 10 листопада

Субота, 24 жовтня 2020, 01:55
КПВВ в Золотому та Щасті відкриють 10 листопада

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що відкриття нових пунктів перетину лінії розмежування на Донбасі у Золотому та Щасті заплановане на 10 листопада.

Джерело: етер програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "У нас є домовленість на 10 листопада спробувати одночасно відкрити два КПВВ на тих ділянка (У Золотому та Щасті, - ред.), тому, що так запланувалося в Парижі на саміті… Ми встановили вебкамери, і я маю можливість щоденно спостерігати будівельну роботи, заасфальтовуються майданчики і створюється сучасний хаб, який забезпечить сервісну зону… Якщо бойовики почнуть обстрілювати мирних людей, які перетинають кордон, це буде більш, ніж цинічно".

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСДонбасвійна
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