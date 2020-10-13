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КПВВ "Станиця Луганська" закриють до кінця жовтня

Вівторок, 13 жовтня 2020, 13:58
КПВВ Станиця Луганська закриють до кінця жовтня

Через карантин КПВВ "Станиця Луганська" закриють на проїзд з 15 жовтня до 1 листопада.

Джерело: Facebook-сторінка "Донбас SOS" з посиланням на штаб ООС, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова Демченка: "Прикордонники мають рішення командувача ОС про припинення пропускних операцій в КПВВ "Станиця Луганська" з 15 жовтня до 1 листопада. Це пов’язано з ризиками поширення коронавірусної інфекції.

В той же час у разі підстав і обставин гуманітарного характеру (як то лікування, возз’єднання з сім’єю) рішення щодо пропуску окремих громадян будуть виноситися командувачем Об’єднаних сил".

Деталі: Демченко пояснив, що це фактично єдиний постійно діючий пункт пропуску на лінії розмежування: навпроти КПВВ в Мар’їнці, що відкритий з українського боку, окупанти взагалі не пропускають людей, а біля Новотроїцького окупанти здійснюють пропуск громадян лише в понеділок та п’ятницю.

У ДПСУ також припускають можливість продовження карантинних заходів на більш тривалий термін.

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСДонбас
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