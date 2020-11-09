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6 гранат та 10 вибухових пакетів вилучили у квартирі в Житомирі

Понеділок, 9 листопада 2020, 12:50
Фото НПУ

Правоохоронці Житомира вилучили склад боєприпасів, серед яких гранати, димові шашки та вибухові пакети, у квартирі місцевого мешканця.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Поліцейські Житомирського відділу під час санкціонованого обшуку вилучили гранати РГД-5, підривачі, димові гранати та вибухові пакети".

Деталі: Небезпечні боєприпаси виявили у квартирі 55-річного чоловіка. Правоохоронці вилучили 6 гранат РГД-5, два підривачі, 5 димових гранат та 10 вибухових пакетів.

Усе це зберігалось у шафі в одній з кімнат квартири та в тумбочці на балконі. 

 

У поліції відзначили, що у квартирі, крім чоловіка, проживають ще троє людей, серед яких 3-річна дитина.

Вилучені боєприпаси направили на експертизу. Власника арсеналу затримали, йому готують повідомлення про підозру.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами) ККУ.   

Українська правда
Теми: Житомирзброяполіція


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