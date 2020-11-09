6 гранат та 10 вибухових пакетів вилучили у квартирі в Житомирі

Правоохоронці Житомира вилучили склад боєприпасів, серед яких гранати, димові шашки та вибухові пакети, у квартирі місцевого мешканця.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Поліцейські Житомирського відділу під час санкціонованого обшуку вилучили гранати РГД-5, підривачі, димові гранати та вибухові пакети".

Деталі: Небезпечні боєприпаси виявили у квартирі 55-річного чоловіка. Правоохоронці вилучили 6 гранат РГД-5, два підривачі, 5 димових гранат та 10 вибухових пакетів.

Усе це зберігалось у шафі в одній з кімнат квартири та в тумбочці на балконі.

У поліції відзначили, що у квартирі, крім чоловіка, проживають ще троє людей, серед яких 3-річна дитина.

Вилучені боєприпаси направили на експертизу. Власника арсеналу затримали, йому готують повідомлення про підозру.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами) ККУ.