6 гранат та 10 вибухових пакетів вилучили у квартирі в Житомирі
Правоохоронці Житомира вилучили склад боєприпасів, серед яких гранати, димові шашки та вибухові пакети, у квартирі місцевого мешканця.
Джерело: Національна поліція
Дослівно: "Поліцейські Житомирського відділу під час санкціонованого обшуку вилучили гранати РГД-5, підривачі, димові гранати та вибухові пакети".
Деталі: Небезпечні боєприпаси виявили у квартирі 55-річного чоловіка. Правоохоронці вилучили 6 гранат РГД-5, два підривачі, 5 димових гранат та 10 вибухових пакетів.
Усе це зберігалось у шафі в одній з кімнат квартири та в тумбочці на балконі.
У поліції відзначили, що у квартирі, крім чоловіка, проживають ще троє людей, серед яких 3-річна дитина.
Вилучені боєприпаси направили на експертизу. Власника арсеналу затримали, йому готують повідомлення про підозру.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами) ККУ.