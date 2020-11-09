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Тихановська звернулася до режиму Лукашенка: Будете відповідати за терор

Понеділок, 9 листопада 2020, 12:00
Тихановська звернулася до режиму Лукашенка: Будете відповідати за терор

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська попередила самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і його свиту, що всі вони понесуть відповідальність за терор, який влаштовують у країні.

Джерело: відеозвернення Тихановської, опубліковане в Youtube

Пряма мова:

"Більше тисячі затриманих, сотні побитих ногами або кийками людей. Це так ви представляєте владу? Так ви доводите мирним білорусам і всьому світу свою легітимність?

У вас нічого не вийде. Гордий і безстрашний народ вже ніколи не повірить тим, хто посмів підняти на нього руку і відібрати голос. Білоруси виходять проти вас без зброї, спецтехніки і бронежилетів - і знають, що ви ніколи не наважитеся зробити, як вони. Білоруси виходять, розуміючи всі можливі наслідки - а ви обманюєте себе, вважаючи, що вас врятують, коли режим впаде. Білоруси виходять на знак протесту проти насильства - а ті, хто ламає їм ноги, щоб простіше було затримати, - не гідні зватися білорусами.

Білоруси - герої. Я дякую всім, хто вийшов вчора, за вашу мужність і силу волі. Я дякую студентам, медикам, музикантам, журналістам, спортсменам і всім, хто був готовий опинитися в ізоляторі - щоб всі інші могли продовжувати протест. Я знаю, що цей шлях вимагає жертв від кожного з нас. І знаю, що зараз легко впасти духом. Але кожен раз, коли я не вірила, що зможу продовжувати нашу боротьбу, ви давали мені зрозуміти, що разом ми можемо все. Ви були абсолютно праві.

Так, наш шлях до свободи виявився марафоном - але ми вже не зійдемо з дистанції. Ніхто, крім нас, не звільнить наших рідних з в'язниць і не поверне додому всіх, кому довелося виїхати. До того життя, як раніше, вже не повернутися - і ви це знаєте. Режим необоротно закопує себе в злочинах і боргах. Він влаштовує терор, за який понесе відповідальність. Тому бережіть одне одного, підтримуйте і допомагайте один одному. Разом ми впораємося з усім - навіть з цією непростою дорогою до нової вільної країни".

Передісторія: У неділю, 8 листопада, в столиці Білорусі продовжилися масові акції протесту. ОМОН полював на учасників мітингу, очевидці розповідали, що чули постріли.

У Білорусі на акціях у неділю затримали більше 1000 осіб.

Українська правда
Теми: ТихановськаЛукашенкоБілорусь
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