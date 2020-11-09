Різанина у Кривому Розі: у місті оголосили день жалоби

У Кривому Розі у понеділок 9 листопада оголосили день жалоби після нападу чоловіка з ножем, який поранив 8 і вбив 2 людей.

Джерело: пресслужба Криворізької міськради

Дослівно: "За розпорядженням міського голови Кривого Рогу 9 листопада у місті оголошено днем жалоби за загиблими під час нападу зловмисника".

Що було раніше: У суботу 7 листопада в Металургійному районі Кривого Рогу агресивний чоловік на вулиці нападав з ножем на випадкових перехожих. Постраждало 10 людей.

Внаслідок нанесених поранень загинули 2 чоловіка, 8 містян отримали поранення різної тяжкості й були госпіталізовані, зокрема, 8-річний хлопчик. Наразі їх життю нічого не загрожує.

Нападника затримали за статтею 115 ККУ про умисне вбивство.

Президент Володимир Зеленський назвав трагедію абсолютним тероризмом.

Зловмисником виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав "голос".