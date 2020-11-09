Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Різанина у Кривому Розі: у місті оголосили день жалоби

Понеділок, 9 листопада 2020, 13:09
Різанина у Кривому Розі: у місті оголосили день жалоби

У Кривому Розі у понеділок 9 листопада оголосили день жалоби після нападу чоловіка з ножем, який поранив 8 і вбив 2 людей.

Джерело: пресслужба Криворізької міськради

Дослівно: "За розпорядженням міського голови Кривого Рогу 9 листопада у місті оголошено днем жалоби за загиблими під час нападу зловмисника".

Що було раніше: У суботу 7 листопада в Металургійному районі Кривого Рогу агресивний чоловік на вулиці нападав з ножем на випадкових перехожих. Постраждало 10 людей.

Внаслідок нанесених поранень загинули  2 чоловіка, 8 містян отримали поранення різної тяжкості й були госпіталізовані, зокрема, 8-річний хлопчик. Наразі їх життю нічого не загрожує.

Нападника затримали за статтею 115 ККУ про умисне вбивство.

Президент Володимир Зеленський назвав трагедію абсолютним тероризмом.

Зловмисником виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав "голос".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кривий Рігнапад
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Кривий Ріг
ПС: У напрямку Кривого Рогу рухаються крилаті ракети
У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул
Кількість жертв російського удару по Кривому Рогу зросла до 13 – Вілкул
Останні новини
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
Усі новини...
Реклама: