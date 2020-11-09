Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Різанина у Кривому Розі: у місті оголосили день жалоби

Понеділок, 9 листопада 2020, 14:09

У Кривому Розі у понеділок 9 листопада оголосили день жалоби після нападу чоловіка з ножем, який поранив 8 і вбив 2 людей.

Джерело: пресслужба Криворізької міськради

Дослівно: "За розпорядженням міського голови Кривого Рогу 9 листопада у місті оголошено днем жалоби за загиблими під час нападу зловмисника".

Що було раніше: У суботу 7 листопада в Металургійному районі Кривого Рогу агресивний чоловік на вулиці нападав з ножем на випадкових перехожих. Постраждало 10 людей.

Внаслідок нанесених поранень загинули  2 чоловіка, 8 містян отримали поранення різної тяжкості й були госпіталізовані, зокрема, 8-річний хлопчик. Наразі їх життю нічого не загрожує.

Нападника затримали за статтею 115 ККУ про умисне вбивство.

Президент Володимир Зеленський назвав трагедію абсолютним тероризмом.

Зловмисником виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав "голос".

Українська правда
Теми: Кривий Рігнапад


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Одна з вакцин від COVID-19 показує ефективність 90%

відеоТихановська звернулася до режиму Лукашенка: Будете відповідати за терор

На українських фермах перевірили норок на коронавірус

Локдаун вихідного дня: кафе - лише "з собою", розваги - під забороною

мапаВ Україні почали діяти нові зони COVID-19: "зелених" і "жовтих" нема

Коронавірус в Україні: у неділю підтвердили 8 687 діагнозів

Усі новини...
Кривий Ріг
Різанина в Кривому Розі: нападнику вже оголосили підозру
У МВС розповіли деталі про чоловіка, який влаштував різанину у Кривому Розі
Мерів Дніпра, Полтави і Кривого Рогу обиратимуть у 2-му турі
Останні новини
15:02
ЄС запровадить мита на продукцію США через суперечку з Airbus та Boeing
14:58
мапаЧастину України накриє туман
14:57
У Польщі хочуть заборонити марші рівності
14:52
В Україні заборонили усі планові операції, лікарні лиш для хворих з COVID-19
14:48
48% інвесторів вважають, що інвестпривабливість України погіршується – опитування
14:26
Азербайджан заявив, що "звільнив від окупації" ще 23 села в Карабасі
14:26
Одна з вакцин від COVID-19 показує ефективність 90%
14:09
Різанина у Кривому Розі: у місті оголосили день жалоби
14:07
РНБО запустила навчання за програмою для "білих хакерів"
13:46
Меркель не згадала про Трампа, коментуючи результати виборів у США
Усі новини...