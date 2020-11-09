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В Україні заборонили усі планові операції, лікарні лиш для хворих з COVID-19

Понеділок, 9 листопада 2020, 13:52
В Україні заборонили усі планові операції, лікарні лиш для хворих з COVID-19
Фото КМДА

З 9 листопада українські лікарні не будуть проводити планові операції, а перейдуть лише на лікування ургентних хворих та пацієнтів з COVID-19.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко після селекторної наради у президента 9 листопада

Пряма мова: "З понеділка всі планові операції і планові госпіталізації заборонені у наших лікарнях, лікарні приймають виключно ургентних хворих і виключно хворих з коронавірусною хворобою. Ситуація украй напружена. Ситуація вкрай напружена не тільки в Україні".

Деталі: Ляшко зазначив, що Україна уже переходить на другий етап поширення коронавірусної хвороби.

Наразі, за його словами, треба терміново збільшити з 50 тисяч до 80 тисяч кількість ліжок, які можуть приймати хворих на коронавірус і 80% з них (тобто 60 тисяч ліжок) забезпечити киснем.

Третім етапом, за його словами, стане розгортання тимчасових шпиталів у пристосованих приміщеннях.

Він закликав усіх дотримуватись протиепідемічних норм, щоб "Україні не знадобився третій етап" і щоб зробити усе можливе, щоб "система охорони здоров’я не зазнала колапсу".

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За минулу добу, 8 листопада, коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 8 687 жителів України, госпіталізували 1 100 хворих, померли 115 пацієнтів, одужали 2 277 осіб.
  • Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати Кабінету міністрів запровадити жорсткий карантин на вихідні, щоб у суботу й неділю працювали лише продуктові магазини, аптеки й ветеринарні аптеки, транспорт та автозаправки, аби "розірвати ланцюг" передачі COVID-19. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусУкраїнакарантинмедицина
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