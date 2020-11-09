Росія зриває відкриття всіх КПВВ на Донбасі

Росія не збирається разом з Україною відновлювати роботу всіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі.

Джерело: повідомлення у Facebook української делегації у Тристоронній контактній групі

Деталі: За даними делегації, Україна підготувала до відкриття 10 листопада КПВВ та сервісні центри, у яких українці по обидва боки лінії зіткнення зможуть отримати адміністративні та соціальні послуги, безоплатну правову допомогу, медичну допомогу, банківські послуги, а також скористатися кімнатами матері та дитини.

"Але щойно ми почули, що російська сторона відновлювати їх роботу не збирається", - наголошує українська сторона в ТКГ.

Там вважають, що такий зрив відкриття КПВВ "особливо болісно вдарить по потребах громадян України з обох боків лінії розмежування".

"Складається враження, що Кремль не здатний гарантувати виконання домовленостей, які підписав президент РФ В. Путін", - йдеться в повідомленні.

В українській делегація наголосили, що Україна "чітко та послідовно" виконує свою частину домовленостей, досягнутих на Паризькому саміті в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року, чого не можна сказати про Росію.

Передісторія: Раніше штаб операції Об'єднаних сил повідомив, що, починаючи з 8-ї ранку 10 листопада у всіх КПВВ у районі проведення операції поновиться пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.