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В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента, якщо стан Зеленського погіршиться

Понеділок, 9 листопада 2020, 22:41
В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента, якщо стан Зеленського погіршиться

Президент Володимир Зеленський, у якого діагностували коронавірус, почувається добре та перебуває під наглядом лікарів; сценарій виконання його обов’язків кимось іншим наразі не розглядається.

Джерело: речниця президента Юлія Мендель в коментарі BBC News Україна

Деталі: За її словами, 9 листопада в Офісі президента був "звичайний день в умовах пандемії".

Президент проводив селекторну нараду, навколо нього було небагато людей, як і зазвичай в умовах карантину.

Зеленський "почувався добре і був у доброму гуморі".

Вже під вечір в Офісі дізналися про позитивний тест у президента і та керівника ОП Андрія Єрмака.

Мендель зазначила, що вони почуваються добре, у президента невелика температура. Якихось інших симптомів поки що немає.

Надалі, пояснила прессекретар, Володимир Зеленський перебуватиме вдома. Там, за її словами, є окреме приміщення, де він і працюватиме.

На запитання про те, хто виконуватиме обов'язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, його речниця відповіла, що такий сценарій поки не розглядають: президент активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому в Офісі сподіваються, що це не буде якась ускладнена форма хвороби.

Працівників ОП масово протестували на коронавірус.

Пряма мова: "Сьогодні майже всі працівники Офісу здавали тести - результат поки що знають не всі, дехто ще його очікує. Я особисто не здавала, тому що я зробила це в суботу, і він був негативний. Тому наступний я здаватиму вже під кінець цього тижня".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийОфіс президента
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