Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента, якщо стан Зеленського погіршиться

Понеділок, 9 листопада 2020, 23:41

Президент Володимир Зеленський, у якого діагностували коронавірус, почувається добре та перебуває під наглядом лікарів; сценарій виконання його обов’язків кимось іншим наразі не розглядається.

Джерело: речниця президента Юлія Мендель в коментарі BBC News Україна

Деталі: За її словами, 9 листопада в Офісі президента був "звичайний день в умовах пандемії".

Президент проводив селекторну нараду, навколо нього було небагато людей, як і зазвичай в умовах карантину.

Зеленський "почувався добре і був у доброму гуморі".

Вже під вечір в Офісі дізналися про позитивний тест у президента і керівника його Офісу.

Мендель зазначила, що вони почуваються добре, у президента невелика температура. Якихось інших симптомів поки що немає.

Надалі, пояснила прессекретар, Володимир Зеленський перебуватиме вдома. Там, за її словами, є окреме приміщення, де він і працюватиме.

На запитання про те, хто виконуватиме обов'язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, його речниця відповіла, що такий сценарій поки не розглядають: президент активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому в Офісі сподіваються, що це не буде якась ускладнена форма хвороби.

Працівників ОП масово протестували на коронавірус.

Пряма мова: "Сьогодні майже всі працівники Офісу здавали тести - результат поки що знають не всі, дехто ще його очікує. Я особисто не здавала, тому що я зробила це в суботу, і він був негативний. Тому наступний я здаватиму вже під кінець цього тижня".

Теми: ЗеленськийОфіс президента


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Поліція відкрила справу про зникнення Кернеса

Новини 9 листопада: коронавірус у Зеленського, локдаун вихідного дня

фотоУ тещі путінського пропагандиста знайшли нерухомість на мільйони доларів

Зеленський заразився коронавірусом

Зеленський очікує, що "карантин вихідного дня" триватиме декілька тижнів

В Україні заборонили усі планові операції, лікарні лиш для хворих з COVID-19

Усі новини...
Зеленський
Новини 9 листопада: коронавірус у Зеленського, локдаун вихідного дня
Зеленський відповів злостивцям, які радіють його хворобі
Зеленський заразився коронавірусом
Останні новини
00:09
Вірменія, Росія і Азербайджан домовились про припинення війни в Нагірному Карабасі
23:41
В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента, якщо стан Зеленського погіршиться
23:16
Італійські лікарі закликають ввести локдаун, за добу понад 25 тисяч нових заражень
22:51
Поліція відкрила справу про зникнення Кернеса
22:33
До кінця тижня з'являться нічні морози
22:14
Міністр оборони отримав позитивний тест на коронавірус
22:00
Новини економіки: Hyperloop вперше перевіз людину, реакція ринків на вакцину
21:45
Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 10 мільйонів
21:30
Новини 9 листопада: коронавірус у Зеленського, локдаун вихідного дня
21:21
фотоУ Польщі до 100-річчя Варшавської битви відкрили пам'ятник з Петлюрою
Усі новини...