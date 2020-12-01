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Стало відомо, чому УЄФА присудила техпоразку Україні в матчі зі Швейцарією - ЗМІ

Вівторок, 1 грудня 2020, 10:37
Стало відомо, чому УЄФА присудила техпоразку Україні в матчі зі Швейцарією - ЗМІ
уаф

УЄФА присудила збірній України технічну поразку в матчі проти Швейцарії в Лізі націй, оскільки не була передбачена повна заміна складу.

Джерело: Футбол News на телеканалі Футбол 1

Деталі: Відзначається, що Українська асоціація футболу отримала мотиваційну частину рішення Апеляційного комітету УЄФА.

На 17 сторінках за підписом голови комітету Педро Томаса футбольний союз детально роз'яснив, чому ухвалив таке рішення. Зокрема йдеться про те, що УАФ мала передбачити потенційну необхідність повної заміни команди після позитивних тестів (на коронавірус -ред.) у Німеччині.

На офіційній сторінці УАФ також повідомили, що отримали мотиваційну частину рішення від УЄФА по матчу Швейцарія - Україна. 

В свою чергу УАФ не назвала інших подробиць мотиваційної частини рішення, зазначивши: "Юристи УАФ ретельно аналізують отриманий документ і готують оскарження до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS)".

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Теми: футбол
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