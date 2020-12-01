Стало відомо, чому УЄФА присудила техпоразку Україні в матчі зі Швейцарією - ЗМІ

УЄФА присудила збірній України технічну поразку в матчі проти Швейцарії в Лізі націй, оскільки не була передбачена повна заміна складу.

Джерело: Football.ua з посиланням на телеканали Футбол 1/2/3

Деталі: Відзначається, що 30 листопада Українська асоціація футболу отримала мотиваційну частину рішення Апеляційного комітету УЄФА.

Вона викладена на 17 сторінках, підписаних главою комітету Педро Томасом Маркесом. Так, на його думку, головною причиною технічної поразки збірної України стало те, що УАФ не передбачила потенційну необхідність повної заміни команди після позитивних тестів на коронавірус у Німеччині.

Відзначимо, що перед матчем з Німеччиною позитивні тести на коронавірус здали Андрій Ярмоленко, Віктор Коваленко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та один з менеджерів збірної. Після цього вже в Швейцарії подібна доля спіткала Руслана Малиновського, Сергія Кривцова, Жуніора Мораеса і тренера з фізпідготовки. При цьому, Кривцов і Мораес щойно перехворіли на коронавірус.

Тепер же УАФ має 10 днів, щоб вивчити документ і подати позов до Спортивного Арбітражного суду в Лозанні.

Оскільки перед останнім туром Україна випереджала Швейцарію на 3 очка і виграла в першому матчі 2:1, рішення УЄФА відправило нашу збірну на останнє місце і, як наслідок, в Лігу В Ліги націй.