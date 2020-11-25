УЄФА присудила збірній Україні технічну поразку в матчі зі Швейцарією

Збірній України присудили технічну поразку з рахунком 0:3 у матчі Ліги Націй зі Швейцарією.

Джерело: Українська асоціація футболу

Деталі: Рішення ухвалив Апеляційний комітет УЄФА, що проводив своє засідання у середу 25 листопада.

За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія — Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.

Після зарахування технічної поразки підопічні Андрія Шевченка набрали 6 очок в групі 4 і посіли останнє місце в турнірній таблиці. Отже, на наступний сезон збірна України вилітає до дивізіону В Ліги Націй.

В УАФ є право оскаржити рішення Апеляційного комітету УЄФА у Спортивному арбітражному судді в Лозанні.

Пряма мова віцепрезидента УАФ Юрія Запісоцького: "Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду із ним та про свій намір оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною".

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