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УЄФА присудила збірній Україні технічну поразку в матчі зі Швейцарією

Середа, 25 листопада 2020, 17:18
УЄФА присудила збірній Україні технічну поразку в матчі зі Швейцарією

Збірній України присудили технічну поразку з рахунком 0:3 у матчі Ліги Націй зі Швейцарією.

Джерело: Українська асоціація футболу

Деталі: Рішення ухвалив Апеляційний комітет УЄФА, що проводив своє засідання у середу 25 листопада.

За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія — Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.

Після зарахування технічної поразки підопічні Андрія Шевченка набрали 6 очок в групі 4 і посіли останнє місце в турнірній таблиці. Отже, на наступний сезон збірна України вилітає до дивізіону В Ліги Націй.

В УАФ є право оскаржити рішення Апеляційного комітету УЄФА у Спортивному арбітражному судді в Лозанні.

Пряма мова віцепрезидента УАФ Юрія Запісоцького: "Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду із ним та про свій намір оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною".

Передісторія:

  • Матч Швейцарія - Україна у шостому турі Ліги націй мав пройти 17 листопада у Люцерні. Напередодні гри позитивні тести на COVID-19 здали три гравці збірної України та один з працівників тренерського штабу.
  • У день поєдинку лікар кантону Люцерна Роджер Харстолл заборонив проводити цей матч через позитивні тести у гравців української команди. Пізніше збірну України закрили на карантин, а вже 18-го листопада команда повернулася до Києва. Повторні тести у гравців виявилися негативними.
  • Українська сторона наполягала на проведенні гри 17 листопада, чи на наступний день. Пізніше УЄФА повідомила, що гра Швейцарія - Україна не відбудеться в дані терміни і долю матчу буде вирішувати Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА.

Українська правда
Теми: футбол
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