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Зеленський привітав прокурорів і Венедіктову, якій давав час до нового року

Вівторок, 1 грудня 2020, 13:54

Президент Володимир Зеленський відвідав Офіс генерального прокурора та привітав працівників прокуратури з професійним святом.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "На оновлену прокуратуру наше суспільство покладає великі надії. Я як президент щиро бажаю вам виправдати їх, ніколи не втрачати власну віру в закон і справедливість, діяти рішуче, швидко, зруйнувати всі стереотипи та досягти історичних успіхів у службі на благо нашої держави. Ну і, звичайно, – міцного здоров’я вам та вашим родинам".

Деталі: Зеленський додав, що реформа органів прокуратури найближчим часом успішно завершиться.

Він вручив працівникам прокуратури державні нагороди та оглянув експонати Музею історії прокуратури.

Генпрокурор Ірина Венедіктова зазначила, що реформа прокуратури відбувається за найкращими міжнародними стандартами.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що дав генпрокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року, щоб та показала результат – кроки у сторону "посадок" корупціонерів.

Українська правда
Теми: ЗеленськийВенедіктовапрокуратура


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