В РНБО підтвердили, що локдаун точно буде, питання лише - коли

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов каже, що новий локдаун буде обов’язково, нині ще обговорюються часові рамки.

Джерело: Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Те, що локдаун буде в нашій країні вводитися, – так. Єдине питання - часу, коли він буде вводитися: чи у грудні, чи з 2 січня. Зараз якраз триває дискусія з фахівцями з цього приводу".

Деталі: За словами Данілова, все буде залежати, яку інформацію щодо кількості заражених влада матиме в найближчі дні.

Що передувало: Джерела УП називали два варіанти часових рамок можливого локдауну: з 7 до 20 грудня або з 25 грудня по 17 січня. Зазначалось також, що при ухваленні рішення влада враховуватиме, чи дав ефект карантин вихідного дня, запроваджений з 13 листопада.