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Чи буде повний локдаун, знатимемо за тиждень – ОП

П'ятниця, 27 листопада 2020, 09:43
Чи буде повний локдаун, знатимемо за тиждень – ОП
Фото УП

Перші результати карантину вихідного дня, впровадженого 13 листопада, будуть помітні за тиждень – тоді й стане зрозуміло, чи потрібен Україні повний локдаун.

Джерело: Офіс президента з посиланням на інтерв’ю заступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка  

Пряма мова: "Чи можливий локдаун, ми зрозуміємо після того, як пройдемо треті вихідні на карантині, й будемо ухвалювати рішення".

Деталі: За словами Тимошенка, наразі влада намагається збити темпи зростання захворюваності на COVID-19, щоб стабілізувати ситуацію, а також збільшувати кількість ліжко-місць і ліжок із киснем та іншим обладнанням.

Заступник керівника ОПУ додав, що наразі немає чіткого показника граничної кількості нових випадків інфікування за добу, за якого медична система не буде справлятися. Він пояснив, що також має значення кількість тих, хто одужав, тривалість перебування в лікарнях тощо. Тому важливі показники кількості заражень та вільних місць у лікарнях.

У випадку введення локдауну в ОПУ обіцяють заздалегідь забезпечити "повну комунікацію".  

Передісторія:

  • 11 листопада Кабмін скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин із "локдауном вихідного дня". Обмеження запровадили до 30 листопада, але не виключено їх продовження й до кінця року.
  • За словами прем'єра Дениса Шмигаля, Кабмін розглядає жорсткий карантин на новорічні й різдвяні свята як один із варіантів розвитку подій.  

Українська правда

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Теми: Офіс президентакарантинкоронавірус
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