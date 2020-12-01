Єрмак призначив Арестовича своїм позаштатним радником

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Представляючи Арестовича, Єрмак зазначив, що в українському інформаційному просторі тиражується "багато фейків, викривленої інформації та необґрунтованих звинувачень, на які потрібно вчасно та якісно реагувати".

Пряма мова Єрмака: "Завдання пана Арестовича – надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми – єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну".

Деталі: Серед завдань Арестовича, зазначається на сайті президента, будуть "узгодження позицій профільних відомств і напрацювання "єдиного голосу".

Нагадаємо: 28 жовтня блогер Арестович став радником з інформаційної політики українській делегації тристоронньої контактної групи у Мінську з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.