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Трагедія у Жовківській лікарні: комісія оприлюднила попередні висновки

Вівторок, 1 грудня 2020, 22:16

У Жовківській центральній районній лікарні впродовж двох днів працювала комісія департаменту охорони здоров'я. Були відібрані пояснення у медичних працівників, які на момент події перебували у лікарні, та представників адміністрації.

Джерело: директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис, якого цитує Львівська ОДА

Пряма мова Чемериса: "Комісія опрацювала надану інформацію та дійшла до висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення.

Водночас під час вимкнення енергії адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення".

Деталі: Відповідно, на власника лікарні, а саме на Жовківську районну раду, підготували лист з ініціативою звільнення керівництва лікарні.

Зазначається, що робота департаменту на цьому не завершиться. Комісія проведе клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги померлим, щоб зрозуміти, чи справді випадки смерті пов’язані із відключенням енергії.

Нагадаємо: 28 листопада поліцейські отримали інформацію, що у Жовкві на Львівщині через відсутність електропостачання у реанімації місцевої лікарні померло двоє людей, що були підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

В Офісі президента та у Львівській обладміністрації відреагували на смерть пацієнтів у лікарні в Жовкві. Чиновники заявили, що департамент охорони здоров’я ЛОДА розпочав службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ.

Українська правда
Теми: Львівщинамедицина


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