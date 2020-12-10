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"Шахтар" вистояв у матчі з "Інтером" і гратиме в Лізі Європи

Четвер, 10 грудня 2020, 00:03
фото: шахтар

Донецький "Шахтар" у шостому турі групового турніру Ліги Чемпіонів зіграв унічию 0:0 з італійським "Інтером" і продовжить виступати у Лізі Європи.

Поєдинок пройшов у середу 9 грудня в італійському Мілані на "Сан-Сіро".

Зі стартових хвилин "Інтер" володів ігровою ініціативою. На сьомій хвилині після удару Лаутаро Мартінеса м`яч влучає у поперечину воріт "Шахтаря". Перший удар "гірників" прийшовся лише на 41-у хвилину. З метрів 17-ти бив Додо і прямо в руки Саміру Хандановичу.

Ще в першому таймі Де Врей пробивав з восьми метрів, і під м`яч кинувся Валерій Бондар. Ще один удар Мартінеса головою прийшовся прямо в руки Анатолія Трубіна. На 53-й хвилині сейв Трубіна рятує донецьку команду від голу після удару головою Ромела Лукаку.

На 63-й хвилині швидка контратака "Шахтаря" завершилася ударом Тете, і знову у грі був Ханданович, а ще один удар Майкона був вище воріт. В останні хвилини поєдинку "Інтер" намагався тиснути, але отримав кілька небезпечних контратак від гірників і став більш обережним. Втім на 89-й хвилині Алексіс Санчес бив ударом головою і м`яч пролетів трохи вище воріт. За хвилину Алексіс Санчес після подачі стандарту знову пробивав головою, і на шляху м`яча у ворота гірників стала голова Лукаку.

На 93-й хвилині Трубін у стрибку відбиває на кутовий удар Крістіана Еріксена. Після доданих чотирьох хвилин рефері команди грали ще три хвилини, але "Шахтар" зумів вистояти й виборов нічию у цій зустрічі, хоча і завершив свій шлях у Лізі Чемпіонів.

В іншому матчі групи "Реал" на виїзді з рахунком 2:0 здолав "Боруссію" з Менхенгладбаха. "Реал" набрав десять очок і виграв групу. Другою з вісьмома пунктами стала "Боруссія", що за рахунок особистих зустрічей обійшла "Шахтар". У донецької команди вісім балів і подальший виступ в 1/16 фіналу Ліги Європи. "Інтер" з шістьма пунктами фінішував лише четвертим і залишився без єврокубків.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футболШахтар


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