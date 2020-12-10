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"Шахтер" выстоял в матче с "Интером" и будет играть в Лиге Европы

Четверг, 10 декабря 2020, 00:03
фото: шахтар

Донецкий "Шахтер" в шестом туре группового турнира Лиги Чемпионов сыграл вничью 0: 0 с итальянским "Интером" и продолжит выступать в Лиге Европы.

Поединок прошел в среду 9 ДЕКАБРЯ В итальянском Милане на "Сан-Сиро".

Со стартовых минут "Интер" владел игровой инициативой. На седьмой минуте после удара Лаутаро Мартинеса мяч попадает в перекладину ворот "Шахтера". Первый удар "горняков" пришелся лишь на сорок перввую минуту. С метров 17-ти бил Додо и прямо в руки Самиру Хандановичу.

Еще в первом тайме Где Врэй пробивал с восьми метров, и под мяч бросился Валерий Бондарь. Еще один удар Мартинеса головой пришелся прямо в руки Анатолия Трубина. На 53-й минуте сейв Трубина спасает донецкую команду от гола после удара головой Ромела Лукаку.

На 63-й минуте быстрая контратака "Шахтера" завершилась ударом Тете, и снова в игре был Ханданович, а еще один удар Майкона был выше ворот. В последние минуты поединка "Интер" пытался давить, но получил несколько опасных контратак от горняков и стал более осторожным. Впрочем, на 89-й минуте Алексис Санчес бил ударом головой, и мяч пролетел чуть выше ворот. Через минуту Алексис Санчес после подачи стандарта вновь пробивал головой, и на пути мяча в ворота горняков стала голова Лукаку.

На 93-й минуте Трубин в прыжке отбивает на угловой удар Кристиана Эриксена. После добавленных четырех минут рефери команды играли еще три минуты, но "Шахтер" сумел выстоять и завоевал ничью в этой встрече, хотя и завершил свой путь в Лиге Чемпионов.

В другом матче группы "Реал" на выезде со счетом 2: 0 одолел "Боруссию" из Менгладбаха. "Реал" набрал десять очков и выиграл группу. Второй из восьми пунктов стала "Боруссия" за счет личных встреч обошла "Шахтер". У донецкой команды восемь баллов и дальнейшее выступление в 1/16 финала Лиги Европы. "Интер" с шестью пунктами финишировал лишь четвертым и остался без еврокубков.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболШахтер


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