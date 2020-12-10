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В Канаді схвалили вакцину Pfizer и BioNTech

Четвер, 10 грудня 2020, 01:05

Міністерство охорони здоров’я Канади схвалило вакцину Pfizer и BioNTech для використання в країні. Вакцинація може початись вже на наступному тижні. 

Джерело: CTV News 

Деталі: Федеральне агентство охорони здоров’я вважає вакцину ефективною та безпечною для канадців. 

"Ми очікуємо, що вакцини будуть доставлені вже в понеділок. На її виготовлення потрібен час", – сказав головний військовий генерал Дені Фортін, який очолює програму Агентства громадського здоров’я Канади. 

Перші дози можуть бути введені вже до середини наступного тижня. 

У заяві міністерство охорони здоров’я йдеться, що вакцина Pfizer и BioNTech відповідає суворим вимогам для використання в країні. 

Нагадаємо: 

  • Велика Британія у вівторок першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу. Близько 70 лікарняних центрів по всій країні готуються робити щеплення вакциною Pfizer/BioNTech. 
  • Вакцина поставляється до Британії з Бельгії, де її виробляють. Кожній людині робитимуть дві ін’єкції з різницею в 21 день.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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