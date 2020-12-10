В Канаді схвалили вакцину Pfizer и BioNTech

Міністерство охорони здоров’я Канади схвалило вакцину Pfizer и BioNTech для використання в країні. Вакцинація може початись вже на наступному тижні.

Джерело: CTV News

Деталі: Федеральне агентство охорони здоров’я вважає вакцину ефективною та безпечною для канадців.

"Ми очікуємо, що вакцини будуть доставлені вже в понеділок. На її виготовлення потрібен час", – сказав головний військовий генерал Дені Фортін, який очолює програму Агентства громадського здоров’я Канади.

Перші дози можуть бути введені вже до середини наступного тижня.

У заяві міністерство охорони здоров’я йдеться, що вакцина Pfizer и BioNTech відповідає суворим вимогам для використання в країні.

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