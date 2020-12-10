В Канаді схвалили вакцину Pfizer и BioNTech
Четвер, 10 грудня 2020, 00:05
Міністерство охорони здоров’я Канади схвалило вакцину Pfizer и BioNTech для використання в країні. Вакцинація може початись вже на наступному тижні.
Джерело: CTV News
Деталі: Федеральне агентство охорони здоров’я вважає вакцину ефективною та безпечною для канадців.
"Ми очікуємо, що вакцини будуть доставлені вже в понеділок. На її виготовлення потрібен час", – сказав головний військовий генерал Дені Фортін, який очолює програму Агентства громадського здоров’я Канади.
Перші дози можуть бути введені вже до середини наступного тижня.
У заяві міністерство охорони здоров’я йдеться, що вакцина Pfizer и BioNTech відповідає суворим вимогам для використання в країні.
Нагадаємо:
- Велика Британія у вівторок першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу. Близько 70 лікарняних центрів по всій країні готуються робити щеплення вакциною Pfizer/BioNTech.
- Вакцина поставляється до Британії з Бельгії, де її виробляють. Кожній людині робитимуть дві ін’єкції з різницею в 21 день.
Українська правда