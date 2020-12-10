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В Канаде одобрили вакцину Pfizer и BioNTech

Четверг, 10 декабря 2020, 00:05

Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину Pfizer и BioNTech для использования в стране. Вакцинация может начаться уже на следующей неделе.

Источник: CTV News

Детали: Федеральное агентство здравоохранения считает вакцину эффективной и безопасной для канадцев.

"Мы ожидаем, что вакцины будут доставлены уже в понедельник. На ее изготовление нужно время", – сказал главный военный генерал Дени Фортин, возглавляющий программу Агентства общественного здоровья Канады.

Первые дозы могут быть введены уже к середине следующей недели.

В заявлении министерство здравоохранения говорится, что вакцина Pfizer и BioNTech соответствует строгим требованиям для использования в стране.

Напомним:

  • Великобритания во вторник первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса. Около 70 больничных центров по всей стране готовятся делать прививки вакциной Pfizer/BioNTech.
  • Вакцина поставляется в Британию из Бельгии, где ее производят. Каждому человеку будут делать две инъекции с разницей в 21 день.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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