В Канаде одобрили вакцину Pfizer и BioNTech

Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину Pfizer и BioNTech для использования в стране. Вакцинация может начаться уже на следующей неделе.

Источник: CTV News

Детали: Федеральное агентство здравоохранения считает вакцину эффективной и безопасной для канадцев.

"Мы ожидаем, что вакцины будут доставлены уже в понедельник. На ее изготовление нужно время", – сказал главный военный генерал Дени Фортин, возглавляющий программу Агентства общественного здоровья Канады.

Первые дозы могут быть введены уже к середине следующей недели.

В заявлении министерство здравоохранения говорится, что вакцина Pfizer и BioNTech соответствует строгим требованиям для использования в стране.

Напомним: