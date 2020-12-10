В Канаде одобрили вакцину Pfizer и BioNTech
Четверг, 10 декабря 2020, 01:05
Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину Pfizer и BioNTech для использования в стране. Вакцинация может начаться уже на следующей неделе.
Источник: CTV News
Детали: Федеральное агентство здравоохранения считает вакцину эффективной и безопасной для канадцев.
"Мы ожидаем, что вакцины будут доставлены уже в понедельник. На ее изготовление нужно время", – сказал главный военный генерал Дени Фортин, возглавляющий программу Агентства общественного здоровья Канады.
Первые дозы могут быть введены уже к середине следующей недели.
В заявлении министерство здравоохранения говорится, что вакцина Pfizer и BioNTech соответствует строгим требованиям для использования в стране.
Напомним:
- Великобритания во вторник первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса. Около 70 больничных центров по всей стране готовятся делать прививки вакциной Pfizer/BioNTech.
- Вакцина поставляется в Британию из Бельгии, где ее производят. Каждому человеку будут делать две инъекции с разницей в 21 день.
Украинская правда