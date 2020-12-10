Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Канаде одобрили вакцину Pfizer и BioNTech

Четверг, 10 декабря 2020, 01:05

Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину Pfizer и BioNTech для использования в стране. Вакцинация может начаться уже на следующей неделе.

Источник: CTV News

Детали: Федеральное агентство здравоохранения считает вакцину эффективной и безопасной для канадцев.

"Мы ожидаем, что вакцины будут доставлены уже в понедельник. На ее изготовление нужно время", – сказал главный военный генерал Дени Фортин, возглавляющий программу Агентства общественного здоровья Канады.

Первые дозы могут быть введены уже к середине следующей недели.

В заявлении министерство здравоохранения говорится, что вакцина Pfizer и BioNTech соответствует строгим требованиям для использования в стране.

Напомним:

  • Великобритания во вторник первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса. Около 70 больничных центров по всей стране готовятся делать прививки вакциной Pfizer/BioNTech.
  • Вакцина поставляется в Британию из Бельгии, где ее производят. Каждому человеку будут делать две инъекции с разницей в 21 день.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоПрототип корабля SpaceX Starship разбился при посадке. Видео

LiveКорабль для полетов на Марс: SpaceX начинает трансляцию запуска Starship

Новости 9 декабря: усиленный карантин в январе, новые назначения на должности

Карантин в Украине продлили до 28 февраля, на 16 дней введут жесткий локдаун

Кабмин согласовал кандидата на главу Днепропетровщины, который уже был им

Усиленный карантин будет в январе – официальные даты

Все новости...
вакцинация
Турция отказалась от российской вакцины против COVID-19
В Британии предупредили об аллергических реакциях на вакцину Pfizer/BioNTech
Богатые страны закупили вакцин против COVID на 300% прививок, а бедные – на 10%
Последние новости
01:14
ВидеоПрототип корабля SpaceX Starship разбился при посадке. Видео
01:05
В Канаде одобрили вакцину Pfizer и BioNTech
00:29
"Венецианка" раскритиковала решение КС и поддержала декларирование для судей
00:20
LiveКорабль для полетов на Марс: SpaceX начинает трансляцию запуска Starship
00:03
"Шахтер" выстоял в матче с "Интером" и будет играть в Лиге Европы
23:44
Pornhub после обвинений о насилии над детьми запретил загрузку видео
23:14
Мужчина с ножами напал на полицейских во Франции, трое раненых
22:53
Хакеры атаковали Европейское агентство, проверяющее вакцины от COVID-19
22:37
Труханов заразился коронавирусом
22:05
Новости экономики: локдаун введут в январе, первый транш миллиардного кредита
Все новости...