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Прем’єр пояснив, чому Україна не будує мобільні госпіталі для хворих на COVID-19

Четвер, 10 грудня 2020, 06:42

Прем’єр Денис Шмигаль вважає, що в українських медичних закладах достатньо ліжок, які можна заповнювати хворими на коронавірус. 

Джерело: публікація УП "Прем’єр Денис Шмигаль: Карантин вихідного дня – це українських продукт"

Пряма мова: "У нас, скажімо, 62 тисячі ліжок під COVID. У Польщі сьогодні, я боюсь збрехати, по-моєму, 30 тисяч. При зіставних розмірах наших країн. Наша межа – це 55% від усіх ліжок, це 91 тисяча. В нас достатньо ліжок у медичних закладах, які можна заповнювати, не будуючи мобільні госпіталі.

Реально, тратити гроші в будівництво мобільних госпіталів, які потім згорнути і викинути, немає сенсу. У нас стоять пусті медичні заклади з ліжками, де можна розміщувати людей".

Деталі: Шмигаль заявив, що в інших країнах, на відміну від України, не вистачає ліжок. Не забув він згадати і про медреформу, яка на його думку, передбачала закриття великої кількості лікарень. 

"Але ми не закрили жодної, ми це все зберегли. Ми продовжуємо реформу і завершимо її. Але треба сказати, що кількість ліжко-місць в Україні, якщо брати наших сусідів Польщу чи навіть Німеччину, дуже велика", – сказав очільник Кабміну. 

Прем’єр-міністр зазначив, що влада розуміє, що може не встигнути забезпечити киснем стандартні медичні заклади. 

"Але абсолютно вся місцева влада сказала, що достатньо ліжок, нам не треба нічого будувати нового, ми справимося тими закладами медичними, які є. 

Їх треба завантажити. Бо будувати на стадіоні медичний комплексі і потім з якоїсь лікарні забирати лікарів туди, а лікарня буде стояти пустою – це точно не ефективно", – сказав Шмигаль. 

Окрім того, голова уряду розповів про наявність мобільного госпіталю ДСНС із відповідним обладнанням, який зможе оперативно переміщуватись. У майбутньому планується докупити ще декілька таких мобільних госпіталів.

Українська правда
Теми: Шмигаль


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