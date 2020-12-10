Премьер объяснил, почему Украина не строит мобильные госпитали для больных COVID-19

Премьер Денис Шмыгаль считает, что в украинских медицинских учреждениях достаточно коек, которые можно заполнять больными коронавирусом.

Источник: публикация УП "Премьер Денис Шмыгаль: Карантин выходного дня – это украинский продукт"

Прямая речь: "У нас, скажем, 62 тысячи коек под COVID. В Польше сегодня, я боюсь соврать, по-моему, 30 тысяч. При сопоставимых размерах наших стран. Наша граница – это 55% от всех кроватей, это 91 тысяча. У нас достаточно коек в медицинских учреждениях, которые можно заполнять, не строя мобильные госпитали.

Реально, тратить деньги на строительство мобильных госпиталей, которые затем свернуть и выбросить, нет смысла. У нас стоят пустые медицинские учреждения с койками, где можно размещать людей".

Детали: Шмыгаль заявил, что в других странах, в отличие от Украины, не хватает коек. Не забыл он упомянуть и о медреформе, которая по его мнению, предусматривала закрытие большого количества больниц.

"Но мы не закрыли ни одной, мы это все сохранили. Мы продолжаем реформу и завершим ее. Но надо сказать, что количество койко-мест в Украине, если брать наших соседей Польшу или даже Германию, очень большое", – сказал глава Кабмина.

Премьер-министр отметил, что власть понимает, что может не успеть обеспечить кислородом стандартные медицинские учреждения.

"Но абсолютно вся местная власть сказала, что достаточно коек, нам не надо ничего строить нового, мы справимся с теми заведениями медицинскими, которые есть.

Их надо загрузить. Поэтому строить на стадионе медицинский комплекс и затем из какой-то больницы забирать врачей туда, а больница будет стоять пустой – это точно не эффективно", – сказал Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства рассказал о наличии мобильного госпиталя ГСЧС с соответствующим оборудованием, который сможет оперативно перемещаться. В будущем планируется докупить еще несколько таких мобильных госпиталей.