Рятувальники попереджають про погіршення погоди

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні – сильний вітер, ожеледицю та мокрий сніг.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "10 грудня вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

10-11 грудня на Правобережжі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; на решті території без опадів. У північно-східній частині, північних та центральних областях подекуди ожеледиця".

Деталі: Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

У Києві та Київській області 10 грудня ожеледиця, пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).