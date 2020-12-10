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Рятувальники попереджають про погіршення погоди

Четвер, 10 грудня 2020, 09:24
Фото zoda.gov.ua

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні – сильний вітер, ожеледицю та мокрий сніг.

Джерело: сайт ДСНС    

Дослівно: "10 грудня вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

10-11 грудня на Правобережжі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; на решті території без опадів. У північно-східній частині, північних та центральних областях подекуди ожеледиця".

Деталі: Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

У Києві та Київській області 10 грудня ожеледиця, пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда
Теми: погодаДСНС


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