Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды

Четверг, 10 декабря 2020, 09:24

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине – сильном ветре, гололеде и мокром снеге.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "10 февраля днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

10-11 декабря на Правобережье мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица".

Детали: Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Киеве и Киевской области 10 декабря гололед, порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС


powered by lun.ua
Главное сегодня

С COVID госпитализировали рекордное количество украинцев, новых случаев – 13 371

Обновлено ВидеоПрототип корабля SpaceX Starship разбился при посадке, но все необходимые данные получены

Пандемия: Украина входит в топ-10 стран по числу новых больных за сутки

Беларусь запретила выезжать из страны через наземную границу

"Венецианка" раскритиковала решение КС и поддержала декларирование для судей

Новости 9 декабря: усиленный карантин в январе, новые назначения на должности

Все новости...
погода
Киевлян предупреждают о гололедице и сильном ветре
Украину накроет ветреная погода
Снег, дождь и сильный ветер обещают до конца недели
Последние новости
10:36
Курс валют на 10 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки
10:31
Жена Саакашвили оказалась важным свидетелем по убийству чеченского командира в Берлине
10:30
В Киеве рекорд больных COVID за сутки – наибольшее количество с начала пандемии
10:27
фотоПрезидент академии аграрных наук Гадзало получил подозрение из-за взятки
10:26
75% летальных исходов: Ляшко рассказал о смертности от COVID-19 в разном возрасте
10:02
Оккупанты Крыма дали владельцу канала ATR 19 лет колонии
09:59
Степанов утверждает, что стратегия Минздрава "не давала никаких сбоев" во время пандемии COVID-19
09:58
МОЗ ждет вспышки COVID из-за праздников, поэтому усилит карантин после них
09:48
Шмыгаль объяснил, почему в этом году не состоялась большая приватизация
09:24
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!