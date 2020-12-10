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Спасатели предупреждают об ухудшении погоды

Четверг, 10 декабря 2020, 08:24
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды
Фото zoda.gov.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине – сильном ветре, гололеде и мокром снеге.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "10 февраля днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

10-11 декабря на Правобережье мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица".

Детали: Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Киеве и Киевской области 10 декабря гололед, порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС
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