Спасатели предупреждают об ухудшении погоды

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине – сильном ветре, гололеде и мокром снеге.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "10 февраля днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

10-11 декабря на Правобережье мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица".

Детали: Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Киеве и Киевской области 10 декабря гололед, порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).