Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чверть українців бачить погіршення ситуації з правами людини за рік

Четвер, 10 грудня 2020, 10:45
Чверть українців бачить погіршення ситуації з правами людини за рік

25,8% опитаних фондом "Демократичні ініціативи" українців вважають, що за останній рік ситуація із забезпеченням в Україні прав людини та основоположних свобод погіршилася.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва у День прав людини

Деталі: 83,9% респондентів вважають найбільш важливою цінністю для прав людини свободу, 72,5% – справедливість, 63,5% – безпеку, 60,4% – гідність, 56,8% – відповідальність, 56,5% – рівність, 53,2% - вільний розвиток особистості, 48,1% –законослухняність, 48% – порядок, 46,5% – матеріальне забезпечення.

Серед найважливіших прав людини 80,2% респондентів обрали право на життя, 58,7% – право на соціальне забезпечення, 54,6% – право на свободу та особисту недоторканність, 53,7% – право на справедливий суд, 52,5% – право на працю, 51,5% – право на освіту, 50,8% – право на житло, 45,3% – право самому розпоряджатися власною долею, 44,2% – право на гідний рівень життя для себе та сім'ї, 41,6% – свободу думки, совісті та релігії.

Що стосується дотримання прав людини в Україні, то за 5-бальною шкалою респонденти оцінили дотримання культурних прав на 3,2 бала, політичних прав – 3,12 бала, громадянських прав і свобод – 2,91 бала, екологічних прав – 2,46 бала, соціальних і економічних прав – 2,46 бала.

5% респондентів вважають, що за останній рік забезпечення прав людини та основоположних свобод стало кращим, 25,8% – що ситуація погіршилася, 18% – вважають, що з одними правами ситуація покращилася, а з іншими погіршилася, 35,7% – що практично нічого не змінилося, 15,6% не змогли визначитися з відповіддю.

Довідка: Дослідження проведено 6-19 жовтня 2020 року Центром прав людини ZMINA і Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва за підтримки проекту "Права людини для України", який впроваджує ПРООН в Україні та фінансує Міністерство закордонних справ Данії. Опитування проводилося в усіх областях України, окрім непідконтрольних уряду України територій. 

Загалом опитано 2002 респондентів методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

"Українська правда" у Threads

Теми: права людинисоціологіяопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
права людини
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Омбудсман пояснила підлість РФ щодо викрадених українських дітей
ЄСПЛ визнав порушення Україною прав одностатевих пар
Останні новини
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
Усі новини...
Реклама: