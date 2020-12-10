Чверть українців бачить погіршення ситуації з правами людини за рік

25,8% опитаних фондом "Демократичні ініціативи" українців вважають, що за останній рік ситуація із забезпеченням в Україні прав людини та основоположних свобод погіршилася.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва у День прав людини

Деталі: 83,9% респондентів вважають найбільш важливою цінністю для прав людини свободу, 72,5% – справедливість, 63,5% – безпеку, 60,4% – гідність, 56,8% – відповідальність, 56,5% – рівність, 53,2% - вільний розвиток особистості, 48,1% –законослухняність, 48% – порядок, 46,5% – матеріальне забезпечення.

Серед найважливіших прав людини 80,2% респондентів обрали право на життя, 58,7% – право на соціальне забезпечення, 54,6% – право на свободу та особисту недоторканність, 53,7% – право на справедливий суд, 52,5% – право на працю, 51,5% – право на освіту, 50,8% – право на житло, 45,3% – право самому розпоряджатися власною долею, 44,2% – право на гідний рівень життя для себе та сім'ї, 41,6% – свободу думки, совісті та релігії.

Що стосується дотримання прав людини в Україні, то за 5-бальною шкалою респонденти оцінили дотримання культурних прав на 3,2 бала, політичних прав – 3,12 бала, громадянських прав і свобод – 2,91 бала, екологічних прав – 2,46 бала, соціальних і економічних прав – 2,46 бала.

5% респондентів вважають, що за останній рік забезпечення прав людини та основоположних свобод стало кращим, 25,8% – що ситуація погіршилася, 18% – вважають, що з одними правами ситуація покращилася, а з іншими погіршилася, 35,7% – що практично нічого не змінилося, 15,6% не змогли визначитися з відповіддю.

Довідка: Дослідження проведено 6-19 жовтня 2020 року Центром прав людини ZMINA і Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва за підтримки проекту "Права людини для України", який впроваджує ПРООН в Україні та фінансує Міністерство закордонних справ Данії. Опитування проводилося в усіх областях України, окрім непідконтрольних уряду України територій.

Загалом опитано 2002 респондентів методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.