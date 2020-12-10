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Четверть украинцев видит ухудшение ситуации с правами человека за год

Четверг, 10 декабря 2020, 11:45

25,8% опрошенных фондом "Демократические инициативы" украинцев считают, что за последний год ситуация с обеспечением в Украине прав человека и основных свобод ухудшилась.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива в День прав человека

Детали: 83,9% респондентов считают наиболее важной ценностью для прав человека свободу, 72,5% – справедливость, 63,5% – безопасность, 60,4% – достоинство, 56,8% – ответственность, 56,5% – равенство, 53,2% – свободное развитие личности, 48,1% – законопослушность, 48% – порядок, 46,5% – материальное обеспечение.

Среди наиболее важных прав человека 80,2% респондентов выбрали право на жизнь, 58,7% – право на социальное обеспечение, 54,6% – право на свободу и личную неприкосновенность, 53,7% – право на справедливый суд, 52,5% – право на труд, 51,5% – право на образование, 50,8% – право на жилье, 45,3% – право самому распоряжаться собственной судьбой, 44,2% – право на достойный уровень жизни для себя и семьи, 41,6% – свободу мнения, совести и религии.

Что касается соблюдения прав человека в Украине, то по 5-балльной шкале соблюдение культурных прав респонденты оценили на 3,2 балла, политических прав – 3,12 баллов, гражданских прав и свобод – 2,91 балл, экологических прав – 2,46 баллов, социальных и экономических прав – 2,46 баллов.

На счет изменений в обеспечении в Украине прав человека и основоположных свобод за последний год, 5% респондентов ответили, что ситуация изменилась в лучшую сторону, 25,8% – что ситуация ухудшилась, 18% считают, что с одними правами ситуация стала лучше, а с другими хуже, 35,7% – что практически ничего не поменялось, 15,6% затруднились ответить.

Справка: Исследование проведено 6-19 октября 2020 года Центром прав человека ZMINA и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива при поддержке проекта "Права человека для Украины", который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании. Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. 

Всего опрошено 2002 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Темы: права человекасоциологияопрос


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