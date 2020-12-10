В Україні можна буде придбати вакцину від коронавірусу COVID-19 на комерційній основі і вакцинуватися самостійно.

Джерело: публікація УП "Прем’єр Денис Шмигаль: Карантин вихідного дня – це українських продукт"

Пряма мова: "Ми є учасником глобальної ініціативи Covax. 8 мільйонів доз очікуємо. Перший мільйон, за словами міністра, очікується з березня. Вакцинування буде вимагати двох ін’єкцій. Тобто 8 мільйонів це для 4 мільйонів людей. 10% населення країни можна провакцинувати.

Буде встановлений і затверджений порядок вакцинування, тобто будуть визначені групи, соціальні групи, групи ризику. Зрозуміло, лікарів треба вакцинувати в першу чергу, вони під найбільшим ризиком. І далі по структурі – людей, які під загрозами, з відповідними захворюваннями, людей, які надають відповідні соціальні послуги, поліція тощо".

Деталі: За словами Шмигаля, також в Україні організують звичайне вакцинування на комерційній основі, як сезонні вакцинації від грипу: "За свої гроші людина купує вакцину і вакцинується".

Наразі над організацією цього процесу працює МОЗ, тому що існує проблема із перевезенням цих вакцин, бо вони потребують або глибокої заморозки до -70 градусів, або іншої специфічної логістики.

Прем’єр додав, що вакцинування є добровільним і кожен зможе забезпечити собі такі речі на комерційній основі. Окрім тих, хто отримає вакцину від держави в обов’язковому порядку.

Довідка: COVAX – це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI), із метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин проти COVID-19. Наразі близько 150 країн є учасниками цієї ініціативи, зокрема Україна.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП