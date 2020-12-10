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Купить вакцину и вакцинироваться можно будет за свой счет – Шмыгаль

Четверг, 10 декабря 2020, 10:53
Купить вакцину и вакцинироваться можно будет за свой счет – Шмыгаль

В Украине можно будет приобрести вакцину от коронавируса COVID-19 на коммерческой основе и вакцинироваться самостоятельно.

Источник: публикация УП "Премьер Денис Шмыгаль: Карантин выходного дня – это украинский продукт"

Прямая речь: "Мы участником глобальной инициативы Covax. 8 млн доз ожидаем. Первый миллион, по словам министра, ожидается с марта. Вакцинирование будет требовать двух инъекций. То есть 8 миллионов это для 4 миллионов человек. 10% населения страны можно провакцинировать.

Будет установлен и утвержден порядок вакцинации, то есть будут определены группы, социальные группы, группы риска. Понятно, врачей надо вакцинировать в первую очередь, они под наибольшим риском. И далее по структуре - людей, которые под угрозами, с соответствующими заболеваниями, людей, которые предоставляют соответствующие социальные услуги, полиция и т.п.".

Детали: По словам Шмыгаля, также в Украине организуют обычную вакцинацию на коммерческой основе, как сезонные вакцинации от гриппа: "За свои деньги человек покупает вакцину и вакцинируется".

Сейчас над организацией этого процесса работает Минздрав, потому что существует проблема с перевозкой этих вакцин, потому что они нуждаются или глубокой заморозке до -70 градусов, или другой специфической логистики.

Премьер добавил, что вакцинации является добровольной и каждый сможет обеспечить себе такие вещи на коммерческой основе. Кроме тех людей, которые получат вакцину от государства в обязательном порядке.

Справка: COVAX – это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцине против COVID-19. На данный момент порядка 150 стран являются участниками этой инициативы, в частности Украина.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: вакцинацияШмыгалькоронавирусУкраинаCovid-2019
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