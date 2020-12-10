67 кандидатів стали депутатами, попри 0 голосів виборців – Чесно

Станом на 8 грудня 67 новообраних депутатів отримали нуль голосів в округах, але обралися в ради місцевого рівня.

Джерело: Громадський рух "Чесно"

Дослівно: "Це стало можливим через те, що ці ж депутати балотувалися у списках прохідних партій. Кожен другий "нульовий" депутат – це представник "Опозиційної платформи – За життя"".

Деталі: Загалом 31 кандидат від "ОПЗЖ" став депутатом, попри 0 голосів виборців.

"Нульових" депутатів немає лише в обласних радах і районних радах у місті.

Рекордсменами з кількості "нульових" обранців у районних і міських радах стали Луганська і Донецька області.

Серед них найбільше "нульових" у Сєвєродонецькій райраді на Луганщині – 20 із 54 депутатів райради.

"Опозиційна платформа — За життя" набрала 44% голосів на виборах і за рахунок рейтингу провела в раду 24 депутата, 13 з яких отримали в окрузі нуль голосів.

Партія "Наш край" перемогла з результатом 39% і отримала 21 мандат, з яких 5 депутатів "нульові".

По одному "нульовому" депутату провели партії "Опозиційний блок" і "Слуга народу".

На другому місці Новогродівська міська рада (Донецька область), де 15 із 26 необхідних депутатів теж набрали нуль: з них 5 є представниками ОПЗЖ, 3 – з Партії захисників Вітчизни, по 2 – зі "Слуги народу" і "Опоблоку"; по 1 депутату обрали з "Української стратегії Гройсмана" і партії "Наш край".

На третьому місці Щастинська райрада (Луганська область), де з 38 депутатів 9 пройшли з нулями (четверо з ОПЗЖ і п’ятеро з партії "Наш край").

Серед обранців, яким попри 0 голосів пощастило стати депутатами: