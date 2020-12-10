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67 кандидатів стали депутатами, попри 0 голосів виборців – Чесно

Четвер, 10 грудня 2020, 11:54
Фото УП

Станом на 8 грудня 67 новообраних депутатів отримали нуль голосів в округах, але обралися в ради місцевого рівня.

Джерело: Громадський рух "Чесно"

Дослівно: "Це стало можливим через те, що ці ж депутати балотувалися у списках прохідних партій. Кожен другий "нульовий" депутат – це представник "Опозиційної платформи – За життя"".

Деталі: Загалом 31 кандидат від "ОПЗЖ" став депутатом, попри 0 голосів виборців.

"Нульових" депутатів немає лише в обласних радах і районних радах у місті. 

Рекордсменами з кількості "нульових" обранців у районних і міських радах стали Луганська і Донецька області.

 

Серед них найбільше "нульових" у Сєвєродонецькій райраді на Луганщині –  20 із 54 депутатів райради.

"Опозиційна платформа — За життя" набрала 44% голосів на виборах і за рахунок рейтингу провела в раду 24 депутата, 13 з яких отримали в окрузі нуль голосів. 

 

Партія "Наш край" перемогла з результатом 39% і отримала 21 мандат, з яких 5 депутатів "нульові".

По одному "нульовому" депутату провели партії "Опозиційний блок" і "Слуга народу". 

На другому місці Новогродівська міська рада (Донецька область), де 15 із 26 необхідних депутатів теж набрали нуль: з них 5 є представниками ОПЗЖ, 3 – з Партії захисників Вітчизни, по 2 – зі "Слуги народу" і "Опоблоку"; по 1 депутату обрали з "Української стратегії Гройсмана" і партії "Наш край". 

На третьому місці Щастинська райрада (Луганська область), де з 38 депутатів 9 пройшли з нулями (четверо з ОПЗЖ і п’ятеро з партії "Наш край").  

Серед обранців, яким попри 0 голосів пощастило стати депутатами:

  • повний тезка лідера партії "Наш край" фітнес-тренер з Києва Сергій Шахов (обрався у Сєвєродонецьку від "Нашого краю),
  • експомічниця Шахова у ВР 8 скликання Юлія Проскурова (обрана в Сєвєродонецьку райраду від "Нашого краю"),
  • помічник на платній основі у нардепа Дмитра Лубінця Іван Вервейко (обраний депутат Волноваської райради від "За майбутнє"),   
  • помічниця позафракційного мажоритарника із Донецької області Євгена Яковенка Наталія Ларіончева,
  • син нардепа від "Слуги народу" Олени Копанчук – Дмитро Копанчук (депутат Рудківської міської ради на Львівщині від "СН").

Теми: виборимісцева влада


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