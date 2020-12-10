67 кандидатов стали депутатами, несмотря на 0 голосов избирателей – Честно

По состоянию на 8 декабря 67 новоизбранных депутатов получили ноль голосов в округах, но избирались в советы местного уровня.

Источник: Общественное движение "Честно"

Дословно: "Это стало возможным потому, что эти же депутаты баллотировались в списках проходных партий. Каждый второй "нулевой" депутат – это представитель "Оппозиционного платформы – За жизнь"".

Детали: В общем 31 кандидат от "ОПЗЖ" стал депутатом, несмотря на 0 голосов избирателей.

"Нулевых" депутатов нет только в областных советах и ​​районных советах в городе.

Рекордсменами по количеству "нулевых" избранников в районных и городских советах стали Луганская и Донецкая области.

Среди них больше всего "нулевых" в Северодонецком райсовете Луганской области – 20 из 54 депутатов райсовета.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" набрала 44% голосов на выборах и за счет рейтинга провела в совет 24 депутата, 13 из которых получили в округе ноль голосов.

Партия "Наш край" победила с результатом 39% и получила 21 мандат, из которых 5 депутатов "нулевые".

По одному "нулевому" депутату провели партии "Оппозиционный блок" и "Слуга народа".

На втором месте Новогродовский городской совет (Донецкая область), где 15 из 26 необходимых депутатов тоже набрали ноль: из них 5 являются представителями ОПЗЖ, 3 – Партии защитников Отечества, по 2 – от "Слуги народа" и "Оппоблокп"; по 1 депутату избрали "Украинской стратегии Гройсмана" и партии "Наш край".

На третьем месте Счастьенский райсовет (Луганская область), где из 38 депутатов 9 прошли с нулями (четверо от ОПЗЖ и пятеро от партии "Наш край").

Среди избранников, которым, несмотря на 0 голосов, посчастливилось стать депутатами: