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Президент "Венеційки" розкритикував "прикре" рішення КСУ і звернувся до Ради

Четвер, 10 грудня 2020, 11:11

Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо розкритикував "прикре" рішення КСУ і закликав Верховну Раду вирішити ситуацію, опираючись на принципи Конституції та "чисту логіку".

Про це Букіккіо заявив у четвер у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Букіккіо відреагував на відкритий лист до нього від 14 українських організацій громадянського суспільства, у якому вони заявили, що рішення КСУ несправедливе, необгрунтоване і прийняте суддями в конфлікті інтересів. 

Вони також підкреслили, що є вагомі докази того, що судді Конституційного суду, які підтримали це рішення, діяли не в інтересах верховенства права і українського народу, а використовувалися прокремлівськими і олігархічними силами в рамках стратегії гібридної війни проти української демократії.

Букіккіо заявив, що "Венеційка" підтримує занепокоєння організацій.

"Венеційська комісія розділяє ваше спантеличення і критику рішення КСУ, і хоча вона нагадує, що рішення повинно бути виконане, вона закликає парламент України інтерпретувати його в світлі загальних принципів Конституції, міжнародних стандартів і чистої логіки", - заявив президент Венеційської комісії. 

В окремому твіті він прокоментував терміновий висновок Венеціанської комісії щодо антикорупційного законодавства, про який детально вже розповіла "Європейська правда".

"Рішення Конституційного Суду України "викликає жаль", - написав Букіккіо, додавши, що система фінансових декларацій для українських державних службовців, включаючи суддів, повинна бути збережена.

Детальніше про останнє рішення "Венеційки" у статті - КС звинуватили в узурпації: "Венеційка" розповіла, що робити з рішенням про е-декларування.

Теми: ЄвропаКС
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