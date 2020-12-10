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Президент "Венецианки" раскритиковал "досадное" решение КСУ и обратился к Раде

Четверг, 10 декабря 2020, 12:11

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио раскритиковал "досадное" решение КСУ и призвал Верховную раду разрешить ситуацию, опираясь на принципы Конституции и "чистую логику".

Об этом Букиккио заявил в четверг в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Букиккио отреагировал на открытое письмо к нему от 14 украинских организаций гражданского общества, в котором они заявили, что решение КСУ - несправедливое, необоснованное и принятое судьями в конфликте интересов.

Они также подчеркнули, что есть веские доказательства того, что судьи Конституционного суда, поддержавшие это решение, действовали не в интересах верховенства права и украинского народа, а использовались прокремлевскими и олигархическими силами в рамках стратегии гибридной войны против украинской демократии.

Букиккио заявил, что поддерживает беспокойство организаций.

"Венецианская комиссия разделяет ваше недоумение и критику решения КСУ, и хотя она напоминает, что решение должно быть исполнено, она призывает парламент Украины интерпретировать его в свете общих принципов Конституции, международных принципов и чистой логики", - заявил президент Венецианской комиссии.

В отдельном твите он прокомментировал срочный вывод Венецианской комиссии относительно антикоррупционного законодательства, о котором подробно уже рассказала "Европейская правда".

"Решение Конституционного суда Украины вызывает сожаление", - написал Букиккио, добавив, что система финансовых деклараций для украинских государственных служащих, включая судей, должна быть сохранена.

Подробнее о последнем решении Венецианской комиссии - в статье: КС обвинили в узурпации: "Венецианка" рассказала, что делать с решением о е-декларирование

Темы: ЕвропаКС


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