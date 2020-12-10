Понад чверть українців проти амністії за злочини на Донбасі

25,8% українців не підтримують ніяких варіантів амністії за злочини на сході України.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Дослівно: "4,5% заявили, що підтримують амністію всіх учасників конфлікту за весь час, 18,6% – всіх учасників конфлікту за весь час, але тільки не за тяжкі злочини, 2,4% – українських військових або учасників збройного конфлікту, які здійснили будь-які злочини за час конфлікту, 8,4% – українських військових або учасників збройного конфлікту, але не за тяжкі злочини".

Деталі: Крім того, 2,8% підтримують амністію всіх учасників збройних формувань за будь-які злочини за весь час конфлікту, 7,1% – всіх учасників збройних формувань, але не за тяжкі злочини. Ще 30,4% не змогли відповісти на питання.

На питання, як респонденти ставляться до застосування тортур до ворога під час збройного конфлікту, 38,6% відповіли, що не можна, бо цього не дозволяє закон, 35,7% – не можна, бо це суперечить принципам гуманності.

Водночас 8,8% упевнені, що можна, бо мета виправдовує засоби, якщо необхідно добути інформацію, 6,6% – можна, бо це адекватна відповідь на дії ворога. Ще 15,4% не змогли відповісти на питання.

Дослідження було проведене Центром прав людини ZMINA і Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва за підтримки проекту "Права людини для України" (фінансується Міністерством закордонних справ Данії) з 6 по 19 жовтня.

Методом особистого інтерв'ю було опитано 2002 респонденти у всіх областях України, крім окупованих територій Донбасу і Криму. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.