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Более четверти украинцев против амнистии за преступления на Донбассе

Четверг, 10 декабря 2020, 12:33

25,8% украинцев не поддерживают никаких вариантов амнистии за преступления на востоке Украины.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Дословно: "4,5% заявили, что поддерживают амнистию всех участников конфликта за все время, 18,6% – всех участников конфликта за все время, но только не за тяжкие преступления, 2,4% – украинских военных или участников вооруженного конфликта, которые осуществили какие-либо преступления за время конфликта, 8,4% – украинских военных или участников вооруженного конфликта, но не за тяжкие преступления".

Детали: Кроме того, 2,8% поддерживают амнистию всех участников вооруженных формирований за любые преступления за все время конфликта, 7,1% – всех участников вооруженных формирований, но не за тяжкие преступления. Еще 30,4% затруднились ответить на вопрос.

На вопрос, как респонденты относятся к применению пыток к врагу во время вооруженного конфликта, 38,6% ответили, что нельзя, так как это не разрешает закон, 35,7% – нельзя, так как это противоречит принципам гуманности.

Вместе с тем 8,8% уверены, что можно, потому что цель оправдывает средства, если необходимо добыть информацию, 6,6% – можно, так как это адекватный ответ на действия врага. Еще 15,4% затруднились ответить на вопрос.

Исследование было проведено Центром прав человека ZMINA и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива при поддержке проекта "Права человека для Украины" (финансируется Министерством иностранных дел Дании) с 6 по 19 октября.

Методом личного интервью было опрошено 2002 респондента во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Темы: Донбассвойнаопрос


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