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Лукашенко схвалив план застосування угруповання військ РФ і Білорусі

Четвер, 10 грудня 2020, 11:38
Лукашенко схвалив план застосування угруповання військ РФ і Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко схвалив оновлений план застосування регіонального угруповання військ Білорусі та Росії.

Джерело: державне білоруське інформагентство БелТА

Деталі: План представили міністр оборони Віктор Хренін і начальник Генерального штабу Збройних сил РБ Олександр Вольфович

Лукашенко зазначив, що аналогічна робота щодо оновлення плану застосування регіонального угруповання військ проводиться і в Росії.

Він також пояснив, що існування регіонального угруповання передбачено домовленостями Союзної держави для захисту кордонів на західному напрямку і основу цього угруповання становлять Збройні Сили Білорусі. У Росії створено сили і засоби, які в разі конфлікту, воєнних дій разом виступають на захист Білорусі та Росії.

Пряма мова: "Як би ми тут не заявляли, як би нас не заколисували і керівництво США, а зараз і керівництво НАТО. Кажуть, виправдовуючись, що ні, це ми просто так тренуємося. Але ми люди військові. Якщо навіть тренуємося, то, значить, для чогось. Тому нам заспокоюватися не можна. Навіть якщо у нас за спиною знаходиться дійсно потужна армія, як кажуть, друга армія в світі, дуже потужна. Але тим не менше нам заспокоюватися не можна...

Я думаю, що президенту Росії також буде повідомлено про результати цієї роботи ".

Теми: БілорусьРосіяармія
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