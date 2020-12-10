Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси

Четверг, 10 декабря 2020, 11:38
Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил обновленный план применения региональной группировки войск Беларуси и России.

Источник: государственное белорусское информагентство БелТА

Детали: План представили министр обороны Виктор Хренин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РБ Александр Вольфович

Лукашенко отметил, что аналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России.

Он также пояснил, что существование региональной группировки предусмотрено договоренностями Союзного государства для защиты границ на западном направлении и основу этой группировки составляют Вооруженные Силы Беларуси. В России созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту Беларуси и России.

Прямая речь: "Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя…

Я полагаю, что президенту России также будет доложено о результатах этой работы".

Темы: БеларусьРосcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Беларусь
МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
В Беларуси умер известный художник-политзаключенный
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: