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Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси

Четверг, 10 декабря 2020, 12:38

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил обновленный план применения региональной группировки войск Беларуси и России.

Источник: государственное белорусское информагентство БелТА

Детали: План представили министр обороны Виктор Хренин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РБ Александр Вольфович

Лукашенко отметил, что аналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России.

Он также пояснил, что существование региональной группировки предусмотрено договоренностями Союзного государства для защиты границ на западном направлении и основу этой группировки составляют Вооруженные Силы Беларуси. В России созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту Беларуси и России.

Прямая речь: "Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя…

Я полагаю, что президенту России также будет доложено о результатах этой работы".

Темы: БеларусьРосcияармия


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