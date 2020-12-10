В Україну наближається циклон Yvonne: можливий навіть льодяний дощ  

Через активні циклони над Західною Європою на заході, півночі та деяких центральних областях України прогнозують опади, мокрий сніг чи навіть льодяний дощ.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "Нас зачіпає південний циклон Yvonne і тому найближчої ночі в західних, північних областях плюс Вінниччина очікуються опади, мокрий сніг та дощ, чи навіть льодяний дощ.

Проте вже завтра вдень антициклон з північного сходу знову підтисне і циклон поступиться, опади ймовірні лише місцями в західній частині України".

Деталі: За словами синоптика, над Західною Європою та південною її частиною утворився "цілий віночок" активних циклонів, тому там - опади, поривчастий вітер та всілякі інші складні метеоумови.

Проте у більшості областей України переважатиме суха погода.

Вітер у п’ятницю буде південно-східним, до штормових поривів.

Температура повітря вночі очікується 0-3 градуси морозу, на Сході, а також на Полтавщині, Сумщині, у Дніпрі з районами -3-7 градусів, на Одещині та в Криму +2+6 градусів.

Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах нуля градусів, на Сході буде до 2 морозу, на Заході та Півдні +3+8 градусів.

У Києві п'ятниця очікується вологою, проте вдень опади припиняться. Вітер - східний, південно-східний.

Вночі прогнозують ожеледицю, а протягом дня потепліє до +1 градуса.

Діденко додала, що на вихідні побільшає опадів, а в неділю знову антициклон відсуне мокрий сніг та дощ західніше.

Синоптик додала, що циклон Yvonn та антициклон Xavier, поки що й переставлятимуть ніжки по паркету туди-сюди у синоптичному танці.