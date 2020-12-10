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В Украину приближается циклон Yvonne: возможен даже ледяной дождь

Четверг, 10 декабря 2020, 12:18
В Украину приближается циклон Yvonne: возможен даже ледяной дождь

Из-за активных циклонов над Западной Европой на западе, севере и некоторых центральных областях Украины прогнозируют осадки, мокрый снег или даже ледяной дождь.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Нас затрагивает южный циклон Yvonne и поэтому ближайшей ночью в западных, северных областях плюс Винницкая область ожидаются осадки, мокрый снег и дождь, или даже ледяной дождь.

Однако уже завтра днем ​​антициклон с северо-востока снова потеснит и циклон уступит, осадки вероятные лишь местами в западной части Украины".

Детали: По словам синоптика, над Западной Европой и южной ее частью образовался "целый веночек" активных циклонов, поэтому там - осадки, порывистый ветер и всякие сложные метеоусловия.

Однако в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода.

Ветер в пятницу будет юго-восточным, до штормовых порывов.

Температура воздуха ночью ожидается 0-3 градуса мороза, на Востоке, а также на Полтавщине, Сумщине, в Днепре с районами -3-7 градусов, в Одесской области и в Крыму +2+6 градусов.

 

В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах нуля градусов, на Востоке будет до 2 мороза, на Западе и Юге +3+8 градусов.

В Киеве пятница ожидается влажной, однако днем ​​осадки прекратятся. Ветер - восточный, юго-восточный.

Ночью прогнозируют гололедицу, а в течение дня потеплеет до +1 градуса.

 

Диденко добавила, что на выходные осадков станет больше, а в воскресенье снова антициклон отодвинет мокрый снег и дождь западнее.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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