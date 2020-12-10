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Розкрадання 6 мільйонів: майже 50 обшуків провела поліція в Кривому Розі

Четвер, 10 грудня 2020, 12:29
Розкрадання 6 мільйонів: майже 50 обшуків провела поліція в Кривому Розі

У Кривому Розі поліція викрила групу осіб у розкраданні 6 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції

Деталі: Підозру повідомлено посадовцю Криворізької міської ради, директору приватного підприємства та чотирьом виконавцям.

 

За даними слідства, протягом 2019-2020 років керівник одного з управлінь виконкому Криворізької міськради та директор приватного підприємства налагодили процес із внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей щодо робіт із будівництва та реконструкції об’єктів системи охорони здоров’я та освіти, розташованих на території м. Кривий Ріг.

До злочинної діяльності співорганізатори залучили ще 4-х осіб - начальника відділу одного з управлінь виконкому Криворізької міськради та працівників приватного підприємства, кожен із яких виконував свою роль у злочинній "схемі".

Як результат - в офіційних документах відображалася необґрунтовано завищена, як правило, у понад 2 рази, вартість використаних будівельних матеріалів.

Наразі задокументовано 5 фактів розкрадання бюджетних коштів на суму понад 6 мільйонів гривень. Кошти були призначені для реконструкції приміщень під амбулаторії центрів первинної медико-санітарної допомоги та будівництва системи водовідведення однієї із місцевих шкіл.

Отримані кошти зловмисники згодом легалізували шляхом придбання дорогих  автомобілей преміум класу.

 

У середу 9 грудня правоохоронці провели 49 санкціонованих обшуків у робочих кабінетах розпорядників бюджетних коштів, офісних приміщеннях підрядних і проєктних підприємств, постачальників будівельних матеріалів, місцях мешкання учасників групи, їх автомобілях і гаражах.

Під час обшуків вилучено документи, чорнові записи, гроші, комп’ютерну та іншу  оргтехніку, що можуть підтверджувати протиправну діяльність учасників групи. Крім того, вилучено автомобілі загальною вартістю майже 5 мільйонів гривень.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.

Українська правда

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Теми: Кривий Ріг
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