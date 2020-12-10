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Хищение 6 миллионов: почти 50 обысков провела полиция в Кривом Роге

Четверг, 10 декабря 2020, 13:29

В Кривом Роге милиция разоблачила группу лиц в хищении 6 миллионов гривен бюджетных средств.

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции

Детали: Подозрение сообщено должностному лицу Криворожского городского совета, директору частного предприятия и четырем исполнителям.

 

По данным следствия, в течение 2019-2020 годов руководитель одного из управлений исполкома Криворожского горсовета и директор частного предприятия наладили процесс по внесению в акты выполненных работ ложных сведений о работах по строительству и реконструкции объектов системы здравоохранения и образования, расположенных на территории г. Кривой Рог.

К преступной деятельности соорганизаторы привлекли еще 4-х человек - начальника отдела одного из управлений исполкома Криворожского горсовета и работников частного предприятия, каждый из которых выполнял свою роль в преступной "схеме".

Как результат - в официальных документах отображалась необоснованно завышенная, как правило, более чем в 2 раза, стоимость использованных строительных материалов.

Сейчас задокументировано 5 фактов хищения бюджетных средств на сумму свыше 6 миллионов гривен. Средства были предназначены для реконструкции помещений под амбулатории центров первичной медико-санитарной помощи и строительства системы водоотведения одной из местных школ.

Полученные средства злоумышленники впоследствии легализовали путем приобретения дорогих автомобилей премиум класса.

 

В среду 9 декабря правоохранители провели 49 санкционированных обысков в рабочих кабинетах распорядителей бюджетных средств, офисных помещениях подрядных и проектных предприятий, поставщиков строительных материалов, местах проживания участников группы, их автомобилях и гаражах.

Во время обысков изъяты документы, черновые записи, деньги, компьютерная и другая оргтехника, которые могут подтверждать противоправную деятельность участников группы. Кроме того, изъяты автомобили общей стоимостью почти 5 млн гривен.

Решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения.

Украинская правда
Темы: Кривой Рог


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