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У Судані пограбували українське консульство

Четвер, 10 грудня 2020, 12:55
У Судані пограбували українське консульство

У столиці Судану грабіжники у формі збройних сил країни пограбували українське консульство. Зловмисників одразу затримали, а вкрадене повернули.

Джерело: місцеве інформагентство SUNA

Деталі: Факт пограбування підтвердив консул України в Судані Муса Мухаммад Саїд. За його словами, він особисто ходив у відділок поліції, щоб ідентифікувати грабіжників.

Відзначається, що частина злочинців, була одягнена у форму збройних сил Судану. Вони проникли в українську дипустанову і викрали гроші та інше майно.

Грабіжників затримали правоохоронці Судану у будівлі консульства. Їм не вдалося покинути місце злочину.

Відзначається, що гроші і все розграбоване майно повернули українському відомству.

Українська правда
Теми: Українаміжнародна спільнотаміжнародні відносиниполіція
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