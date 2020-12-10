У Судані пограбували українське консульство
Четвер, 10 грудня 2020, 12:55
У столиці Судану грабіжники у формі збройних сил країни пограбували українське консульство. Зловмисників одразу затримали, а вкрадене повернули.
Джерело: місцеве інформагентство SUNA
Деталі: Факт пограбування підтвердив консул України в Судані Муса Мухаммад Саїд. За його словами, він особисто ходив у відділок поліції, щоб ідентифікувати грабіжників.
Відзначається, що частина злочинців, була одягнена у форму збройних сил Судану. Вони проникли в українську дипустанову і викрали гроші та інше майно.
Грабіжників затримали правоохоронці Судану у будівлі консульства. Їм не вдалося покинути місце злочину.
Відзначається, що гроші і все розграбоване майно повернули українському відомству.
Українська правда