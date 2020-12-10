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В Судане ограбили украинское консульство

Четверг, 10 декабря 2020, 12:55
В Судане ограбили украинское консульство

В столице Судана грабители в форме вооруженных сил страны ограбили украинское консульство. Злоумышленников сразу задержали, а украденное вернули.

Источник: местное информагентство SUNA

Детали: Факт ограбления подтвердил консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид. По его словам, он лично ходил в отделение полиции, чтобы идентифицировать грабителей.

Отмечается, что часть преступников, была одета в форму вооруженных сил Судана. Они проникли в украинское дипучреждение и похитили деньги и другое имущество.

Грабителей задержали правоохранители Судана в здании консульства. Им не удалось покинуть место преступления.

Отмечается, что деньги и все разграбленое имущество вернули украинскому ведомству.

Украинская правда
Темы: Украинамеждународная общественностьмеждународные отношенияполиция
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